Además de Paul McCartney, ¿cuáles son los nombres de los integrantes de The Beatles?

En la década de los 60's surgió un colosal movimiento cultural que fue llamado "la beatlemanía", impulsado por la banda de rock británico The Beatles, considerada una de las bandas más influyente de todos los tiempos. El también llamado "cuarteto de Liverpool" revolucionó la industria musical: fueron pioneros en las formas de grabación, composición y presentación artística. Con sus innovadoras canciones conquistaron a millones de personas alrededor del mundo.

The Beatles estaba conformado por cuatro extraordinarios artistas: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Antes de formar este grandioso cuarteto, Paul McCartney formó la banda The Quarry Men en 1956, influido fuertemente por el estallido mundial del rock and roll y el skiffle, tipo de música originada por trabajadores pobres negros en Estados Unidos en la década de 1920, basada en armonías sencillas y ejecutada con instrumentos acústicos, baratos y caseros.

Posteriormente, a la banda se unió John Lennon, a quien Paul conoció en una fiesta donde tocaba The Quarry Men. Unos meses después, George Harrison fue invitado a la agrupación. Unos años después, Ringo Starr sería invitado a la banda.

En la década de los 60's, cambiaron el nombre de la agrupación por The Beatles, ya que The Quarry Men fue considerado un nombre precario.

De 1963 a 1970 (el año de su separación), lanzaron los aclamados álbumes de estudio "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Yellow Submarine", "Abbey Road", "Let It Be" y varios más. Entre algunos de sus múltiples logros, están:

Han vendido más discos en Estados Unidos que cualquier otro artista, de acuerdo con la RIAA.

Siete Premios Grammy.

Ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Figuran en la primera posición como los más grandes artistas de todos los tiempos, de las listas Hot 100 y Billboard 200, en la clasificación de Billboard.

La reina Isabel II nombró a los integrantes de la banda como miembros de la Orden del Imperio Británico.

Por otra parte, dos de los cuatro miembros de The Beatles ya fallecieron. John Lennon fue asesinado a los 40 años de edad, el 8 de diciembre de 1980, a las afueras del departamento donde vivía en Nueva York, Estados Unidos. Estaba en compañía de su esposa Yoko Ono. El asesino del músico fue un fan llamado Mark David Chapman.

George Harrison murió a los 58 años de edad, el 29 de noviembre de 2001 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, a causa del cáncer de pulmón que padecía.

Actualmente, Paul McCartney y Ringo Starr tienen 79 y 81 años de edad, respectivamente. Continúan con sus carreras como solistas.