¿Adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre? Christian Nodal ya no sigue a Belinda en Instagram y borra fotos

Christian Nodal borró todas las fotografías de su feed de Instagram, red social donde tiene 7.4 millones de seguidores; además al ver el listado de los 87 usuarios que les dio follow, sus fans se percataron que dejó de seguir a su novia y futura esposa, la cantante del pop Belinda, dejando a sus fans con mucha incertidumbre.

El joven cantante y compositor del Regional Mexicano, solo dejó en su feed de Instagram una imagen del conocido Speedy Gonzales, uno de los personajes de la serie animada "Looney Tunes" de la Warner Brothers; dicha imagen la posteó en septiembre de 2018.

Se desconoce el por qué Christian Nodal borró todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram, entre estas, algunas con Belinda. Las especulaciones no se hicieron esperar: algunos dices que su noviazgo y compromiso terminó, otros usuarios de esta red sociales señalaron que se trata de publicidad para la canción que lanzaran juntos.

"Otra vez dejaste de seguir a Belinda", expresó una de sus seguidoras. "Ya no se siguen", "¿qué pasó?", "ay que inmaduro, Beli mándalo a la...", "todo el dinero invertido en Beli para nada sirvió" y muchos comentarios más.

¿Por qué Christian Nodal borró todas las fotos de su feed de Instagram?

Otros de sus seguidores bromearon al decir: "¿qué hago con el vestido que renté para el bodorrio?". Algunos más manifestaron que en caso de haber terminado su compromiso con la intérprete de "El baile del sapito", Christian Nodal lanzará buena música.

Fans de Christian Nodal han recordado la letra de uno de sus más grandes éxitos musicales: "desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal...".

