"Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre", memes tras ruptura de Christian Nodal y Belinda

¡No más Nodeli! El joven cantante y compositor mexicano Christian Nodal, dio a conocer a través de sus redes sociales, el final de su relación amorosa con la cantante y actriz Belinda, a quien meses atrás le había dado el anillo de compromiso, durante una cena romántica en un exclusivo restaurante en Barcelona, España.

Quiero compartir que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro.

Asimismo, el cantautor de 23 años de edad y originario de Caborca, estado de Sonora, México, agradeció a todos los fans y medios de comunicación, "por habernos acompañado en este tiempo". Y ante esto, los memes por la separación de Belinda y Nodal no han podido faltar.

Usuarios de redes sociales han bromeado con respecto a los diversos tatuajes que el intérprete de temas como "Botella tras botella", "Adiós amor", "De los besos que te di" y muchos más, se hizo alusivos a la mujer con quien soñaba formar una familia. Según los memes, Christian recurriría al mismo tatuador que el también cantante Lupillo Rivera.

Los memes tras la ruptura de Christian Nodal y Belinda no se hicieron esperar.

Recordemos que le hermano de la fallecida Jenni Rivera, se había hecho un tatuaje con el rostro de Belinda en su brazo izquierdo, cuando se rumoró que tuvieron un romance. Posteriormente, tapó dicho tatuaje con una gran mancha negra.

Christian Nodal luego de tapar los tatuajes que tiene.

También se han compartido memes sobre las reacciones que tendría Cristy Nodal, mamá del cantautor. Así como imágenes haciendo referencia a Belinda y otra relación que termina en su lista.

La supuesta reacción de Cristy Nodal.

Belinda sepultando otro noviazgo.

En el comunicado que publicó Christian Nodal, pidió respeto por la decisión que tomaron, "en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera, siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también".

Muchas personas tienen su propia opinión sobre el final de esta historia de amor llamada "Nodeli". En nuestra cuenta de Instagram Debate Show, estos son algunos de los comentarios de parte de nuestros seguidores: "excelente decisión", "no más Nodal y Belinda, yo ya los dejé de seguir, se terminó esa admiración que sentía, no más canciones escucharé de ninguno de los dos, no sé vale, solo jugaron con los fans, ahora entiendo todo, fue apariencias", "vendrá un buen éxito, ya quiero escuchar ese rolonón que sacará" y otros más.

Christian Nodal dejó muy en claro que no hablará más del tema, "le envío mucho amor". Hasta el momento Belinda no ha comentado nada sobre su separación.