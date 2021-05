¿Admiración o rivalidad? ¿Verónica Castro, enamorada de Lucía Méndez? Esta última responde con su verdad

México. Verónica Castro y Lucía Méndez son consideradas por muchos como las máximas estrellas de las telenovelas en México y durante varias décadas se ha hablado acerca de una supuesta rivalidad entre ellas.

En Chisme No Like estuvo como invitada Lucía Méndez y es cuestionada respecto a la posibilidad de que Verónica se haya fijado en ella como mujer y la intérprete de temas como Un alma en pena se sincera al respecto.

Leer más: Carmen Campuzano se reconcilia con sus hijas, tras estar separadas por sus adicciones

Sí, me lo han comentado , pero no, no lo creo para nada, definitivamente, no lo sé ni lo quiero saber, la verdad. No puedo asegurarlo, aunque cada vez me lo preguntan más", responde Lucía a Elisa.