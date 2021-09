¿Adopción o embarazo? Lyn May afirma que SÍ será MADRE de dos bebés y hará Baby Shower

México. Lyn May, actriz, cantante y vedette originaria de Acapulco, Guerrero, México, asegura que será madre de dos bebés y que este martes celebrará su baby shower.

En entrevista con el programa Todo para la Mujer explicó que sí se convertirá en madre y no se trata de una broma, publicidad o un juego con los medios de comunicación.

Además recalca que tiene tres meses de embarazo y no se le nota mucho la "pancita" aún, pero está feliz porque da vida a dos bebés.

"No se me notan los embarazos porque los niños se me van a las nal$%&. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo", dijo entre risas.

Lyn May con el cantante Markos D1, el supuesto padre de los hijos que espera. Foto de Instagram

Aprovechó para corregir su edad. Dice que aunque muchos "le achacan" 68, en realidad tiene 65 y es importante decirlo porque no quiere ponerse de más, ni de menos.

Y este martes tendrá Lyn May su primer baby shower, festejo que no quiería hacer por el tema de la pandemia, pero finalmente se decidió y será con todas las medidas de sanidad.

Lyn May es una de la celebridades mexicanas que siempre estan dando de que hablar en el mundo del espectáculo mexicano, además cuenta con muchos seguidores en redes sociales, quienes le tienen un cariño especial porque se los ha ganado con su simpatía y buen humor.

Por otro lado, Lyn May, quien ha participado en producciones como Noches de Cabaret, Las ficheras y Tívoli, se manifiesta contenta por su participación en el reality Quiero cantar, del programa Venga la Alegría.

Leer más: Eiza González habría recibido propuesta de matrimonio de Paul Rabil

"Estoy feliz porque hace muchos años que no cantaba. Deje de cantar por enseñar nada más el cuerpo, entonces me pagaban bien. Entonces dije: 'pues voy a dejar de cantar'. Y ahora resulta que me llaman para cantar y ahí le estoy haciendo al cuento, pero muy bien, estoy feliz."