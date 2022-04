Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona, acapara miradas en Hollywood y en "Morbius", con Jared Leto

México. Adria Arjona, hija del cantautor Ricardo Arjona, roba miradas en Hollywood y también con su participación en la película "Morbius" junto a Jared Leto, la cual se exhibe en cines del mundo actualmente.

Un logro muy importante para Adria Arjona representa el haber participado en "Morbius", cinta de Marvel que está teniendo buena aceptación desde su estreno a finales de marzo pasado.

Adria Arjona es originaria de San Juan, Puerto Rico, USA, y es la hija mayor del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres.

La belleza y talento de Adria se imponen en "Morbius", una cinta que mezcla el suspenso y terror con grandes efectos especiales y en la que interpreta a Martine Bancroft, la prometida del bioquímico Michael Morbius (Jared Leto).

La participación de Adria en la citada cinta significa para ella indudablemente un gran paso en su carrera artística, puesto que ya figura en la lista de las latinas que han protagonizado una película de Marvel.

Adria Arjona. Foto de Instagram

En dicha cinta figuran la mexicana Salma Hayek y la estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña, quienes han participado en "Eternals" y "Guardianes de la Galaxia", respectivamente.

En entrevista con el portal Uno Tv, Adria expresó que se siente emocionada por su actuación en "Morbius": “Se siente súper bonito, espero que Salma y yo no seamos las únicas que sigan abriendo las puertas y que den oportunidades no sólo a actrices sino a miembros de la comunidad LGBTQ también. Me encantaría ver más diversidad en Marvel”, dijo.

Adria ha participado anteriormente en otras cintas como Loss, y su primer trabajo profesional se dio durante 2014 en un episodio de la serie Unforgettable, con el personaje de Suzy Houchen.

Adria también ha intervenido en la película española Little Galicia, en la cuarta temporada de la serie Person of Interest y en la segunda temporada de la serie True Detective, donde interpretó a Emily.

Foto de Instagram

En la biografía de Adria Arjona se destaca lo anterior, tambíén que durante 2017 intervino en la serie Emerald City y en 2019 en el filme de Netflix Triple frontera, donde actuó al lado de Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal.