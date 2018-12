Adrián Di Monte narra en exclusiva como fue ganar Reto 4 elementos

El actor cubano Adrián Di Monte se convirtió en el Maestro de los 4 elementos, al ser el absoluto ganador del reality Reto 4 elementos: naturaleza extrema en su segunda temporada. “Ni yo me lo esperaba tampoco la verdad”, expresó en exclusiva Adrián a EL DEBATE.

Adrián Di Monte fue el favorito para ganar Reto 4 elementos: naturaleza extrema desde un principio. Foto: cortesía

Luego de sorprender a su público (y como olvidar el baile del faraón) en Bailando por un sueño, el actor Adrián Di Monte mostró en Reto 4 elementos: naturaleza extrema el deportista que lleva por dentro, algo que anhelo realizar a lo largo de su vida.

Adrián Di Monte se considera un hombre de retos, demostrarse a si mismo que puede hacer las cosas: “y todo lo que hago trato ser el mejor si no, no lo hago; tuve una infancia muy activa, trepaba arboles frutales, corría, nadaba, montaba a caballo, siempre me ha gustado el deporte, creo que soy un deportista frustrado por así decirlo, me hubiera gustado mucho haber sido deportista profesional, no lo hice por circunstancias de la vida".

Adrián Di Monte agradece por todas las muestras de apoyo que recibió del público en Reto 4 elementos: naturaleza extrema. Foto: cortesía

"Siempre me gusto mucho el box, el beisbol, el atletismo y como que dije: ‘esta es mi oportunidad para jugar yo a ser deportista y demostrarme a mi mismo que si hubiera podido ser un gran deportista’, por eso lo hice, para no quedarme con esa espinita y al final gracias a Dios toda ha salido muy bien”.

Adrián Di Monte contó lo difícil que en repetidas ocasiones resultó Reto 4 elementos: naturaleza extrema. Por ejemplo, cuando se iba a decidir quien sería el primer hombre que iba a pasar a la semifinal, el actor tenía una semana incubando un virus.

“Los tres últimos días antes de esta competencia estuve con diarrea, me deshidrate, estuve con fiebre, estuvo hasta con 39 grados. Ya en la competencia los paramédicos me tomaban la temperatura y decían: “que vamos hacer, no podemos parar la grabación y tiene que competir así’, y yo realmente no quería irme de la competencia”.

El ángel de Adrián Di Monte en Reto 4 elementos

Adrián Di Monte cree que su fallecida abuelita lo ayudó: “tuve que sacar fuerzas no se de donde, creo que Dios me ayudó mucho, no se si la gente sea creyente pero el espíritu de mi abuela me ayudó".

Yo creo que mi abuela donde quiera que esté estaba ahí conmigo ayudándome, logré ser el primer hombre que iba a la semifinal después de perder fuerzas y tuve que ganar obligado.

En la final que se transmitió ayer domingo, Adrián Di Monte compitió con un dedo fracturado y aunque ahora esta pagando el precio, sacó todo su potencial deportista para conseguir el titulo de Maestro de los 4 elementos.

“Ahora estoy como cansado, recuperándome, porque si te saca mucha energía el programa, se me hizo muy difícil estar ahí adentro, llegar tan lejos, me enfermé varias veces, estuve a punto de salir de la competencia en repetidas ocasiones, me rompí un dedo, lo que mas me duele yo creo es haberme roto un dedo y ahora tendré que hacerme cirugía, imagínense”.

Además del titulo de Maestro de los 4 elementos, obtuvo un premio de 2 millones de pesos.

Adrián Di Monte regresará con todo

El actor Adrián Di Monte se dice privilegiado por todos los éxitos que ha cosechado a lo largo de su vida, privilegiado por venir conquistando diversos retos: "Bailando por un sueño fue uno de mis mayores triunfos, soy el único extranjero que lo ha ganado y después saltar en esta aventura que es mucho mas difícil todavía, ganar reto 4 elementos es una cosa maravillosa, le agradezco a todo el publico mexicano por todo su cariño, su apoyo".

Me encanta cuando uno que otro hater dice ciertas cosas, ver como mis fans me defienden, eso es muy bonito, tener un ejército de fans que te defienden a toda costa y te siguen en cada proyecto, es hermoso la verdad.

Tras someterse y recuperarse de su operación por la lesión que tuvo en la final de Reto 4 elementos: naturaleza extrema, el cubano estará más que listo para lo nuevo que viene para su carrera artística: hay varias sorpresas que vienen muy fuertes".

Adrián Di Monte, el Maestro de los 4 elementos compartió esta reflexión con sus miles de fieles seguidores:

A toda la gente hermosa que me sigue, decirles que no le tengan miedo a ningún proyecto, por muy difícil que uno este pasando un momento, ese momento pasará, todo en la vida pasa, todo sufrimiento pasa.