Adrián Di Monte manda fuerte mensaje al actor Pablo Lyle

El actor Adrián Di Monte mandó hace casi un año un fuerte mensaje al actor Pablo Lyle, originario de Mazatlán, Sinaloa, México, quien se encuentra en arresto domiciliario en Miami, Florida, Estados Unidos, donde golpeó a un hombre a principios de 2019, y quien murió días después.

Adrián Di Monte opinó fuertemente de Pablo Lyle, tiempo atrás, luego de haberse hecho público que golpeó a un hombre de la tercera edad, quién después murió en Estados Unidos.

Y en reciente entrevista con el programa Sale el Sol, Adrián Di Monte se confiesa y ahora lamenta la situación legal de Lyle y le ofrece disculpas por lo que dijo de él antes.

Ya cuando se va enfriando todo realmente dices ‘que lástima que dos vidas se hayan tronchado con una cosa así’… No sé ni pa’ qué hablé, son cosas que uno dice… no me arrepiento de lo que dije pero ¿para qué lo digo?”, refiere Adrián.