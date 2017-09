El corazón de Adrián Di Monte ya esta ocupado

Tras el exitoso estreno de "Bailando por un sueño" donde pudimos ver algo más que el baile del actor Adrián Dimonte e incluso genero un debate acerca de si su trasero era operado o no, se revelo de acuerdo a Tv Notas que el sexy cubano ya tiene dueña.

Lo mejor que me ha dado México y mira que me ha dado TANTO mi mamasita @sandraitzel ❤️���� GRACIAS MI MÉXICO HERMOSO POR TANTO CARIÑO nos vemos la próxima semana ������������ #BailandoPorUnSueño #teamdimonte #teamdimonte #teamdimonte #teamdimonte @bailandosueno @canalestrellas Una publicación compartida por A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 10:42 PDT

Al parecer el actor no está disponible para nadie ya que una famosa actriz y cantante es la dueña de su corazón y también de su escultural cuerpo.

#badboy and #thebarby @sandraitzel ☠️♠️☠️♠️☠️❤️ Una publicación compartida por A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 12:30 PDT

Se trata de la mismísima Sandra Itzel Estrada la cual ha participado en telenovelas como "Mi pequeña Traviesa", "Carita de ángel" y "Gata salvaje" en Televisa, "Cielo rojo" en Televisión Azteca así como "El Talismán" y "Rosario" de Univisión.

La actriz Sandra Itzel se ha lanzado al ambiente musical, donde participo en "La Academia bicentenario" y "La reina de la canción"

Tú dulce tormento�� #blondie #barbie #blessed #pink #mexico #latina #mexicana Una publicación compartida por Sandra Itzel (@sandraitzel) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 10:14 PDT

Los actores mantienen una relación formal desde hace tiempo y presumen su amor a los cuatro vientos en cada oportunidad que tienen una de ellas son las redes sociales donde los jóvenes se ven muy melosos entre ellos.

Good morning Lion�� #blondie #barbie #sexy #badboy #blackknight #mexico Una publicación compartida por Sandra Itzel (@sandraitzel) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 11:59 PDT

Tras la controversial salida de Jolette quien más ha llamado la atención por su físico es el cubano Adrián Di Monte, quien en la competencia bailó salsa y reguetón, en esta última parte musical Di Monte fue vestido como egipcio en el cual una diminuta prenda tapaba sus partes más íntimas.

Tras su exitoso baile el cual logro que el público se pusiera de pie también logro que muchos se dieran un buen taco de ojo con las pompas del cubano ya que se ven descomunales.

��♠️☠️♠️☠️♠️ #badboy #teamdimonte #BailandoPorUnSueño ����❤️ #egipto #egypt #migente Una publicación compartida por A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 6:44 PDT

Hay quienes dicen que se las "arreglo" aunque Adrián hace mucho ejercicio de acuerdo con Telemundo el actor negó que este operado o se las haya inyectado.

"Yo vengo de Cuba es un guajiro, qué me voy a estar operando las nalgas, están locos. y me he dado cuenta que hasta los hombres se han operado las pompas".

Muchísimas gracias por todo el cariño, @bailandosueno #BailandoPorUnSueño #teamdimonte GRACIAS MEXICO ����������������❤️❤️❤️ @canalestrellas @montserratyescas LOS AMO Una publicación compartida por A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 10:04 PDT

Tras dicha declaración se le cuestionó si sabía de algún actor operado, Adrián de inmediato negó si sabía de alguien que estuviera operado.

"No le he visto las nalgas a ninguno ni me interesa. A mí me gustan las nalgas de las mujeres" dijo para enloquecer aún más a sus fanáticas.

Los amo gracias por sintonizar @bailandosueno @canalestrellas #teamdimonte @montserratyescas ���������� Una publicación compartida por A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 7:05 PDT

Mientras tanto sus seguidoras se emocionaron con el diminuto atuendo del actor expresando una infinidad de piropos "¡Nálgame dios! Digo. ¡Me encantó! Es broma @adriandimonte eres maravilloso y te luciste espectacularmente!"

JOLETTE FURIOSA

Jolette fue la primera eliminada del famoso reality de baile lo cual genero el enojo de la ex académica así explico Basta! ahora la conductora de televisión acuso al programa de fraude y a la producción de los Galindo de solo utilizar su imagen para vender mostrando ante las cámaras una actitud de diva.

"LO QUE QUERRÁN CON MI NOMBRE ERA SALIR EN TODOS LOS PERIÓDICOS, COSA QUE SUCEDIÓ, NUNCA ENTENDÍ Y ASIMILÉ LO QUE ESTABA PASANDO, NI LAS TRAMPAS, NI QUE ME ESTUVIERAN UTILIZANDO PARA GENERAR TODO ESTO; PARA GENERAR RATING. POR MÍ NOMBRE SALIERON EN TODOS LOS PERIÓDICOS, POR MI NOMBRE NADA MÁS", ASEGURÓ JOLETTE MIENTRAS SALÍA FURIOSA DE TELEVISA SAN ÁNGEL.

“If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.” Eleanor Roosevelt Una publicación compartida por Jolette H Navarrete (@jolettita) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 7:20 PDT

La tapatía de nuevo defraudo al jurado recibiendo las peores calificaciones, por lo cual tomaron la decisión de que la polémica chica abandonara la competencia. tras esto la cantante arremetió contra la producción de hacer trampa para que a ella le fuera de la peor manera y salir del programa.

Con información Tv Notas

Te puede interesar