Adrián Uribe de los más intocables de Televisa pierde su exclusividad

Adrián Uribe de 49 años fue considerado en su momento una de las estrellas intocables de Televisa ya que era de los pocos que seguía manteniendo su exclusividad, pero se dio conocer que ya no la tiene debido a un supuesto préstamo que le dio la empresa cuando estaba delicado de salud.

En 2018 Adrián Uribe luchaba por su vida, porque una peritonitis lo mantuvo internado en un hospital durante mucho tiempo, es por eso que los gastos médicos ascendieron a miles de pesos, por lo que Televisa le dio un préstamo, pero tenía que realizar varios proyectos para emparejar la deuda con la televisora.

Aunque la deuda ya quedó saldada la televisora de San Ángel según le dio las gracias al famoso, por lo que ahora se está dedicando a crear una empresa creadora de contenidos para venderla a plataformas streaming, por lo que pronto se podría saber sobre qué estaría creando en su nuevo proyecto.

Hay que mencionar que el comediante mexicano está disfrutando de su amor con Thuany Martins con quien procreó una bebé quien trae vuelto loco al famoso quien ha estado muy feliz con esta etapa, pues desde hace tiempo deseaba formar una familia con la modelo.

Por su parte sus fans desean que regrese pronto a la televisión, pues tienen rato que no lo ven y es que no por perder la exclusividad, significa que ya no lo veremos en la televisora, por lo que el público desea verlo en otro programa de comedia los cuales son su fuerte.

"Cuando vas a volver a la televisión en comedias, me toca repetir nosotros los guapos todos los días para poder verlo y reírme", "Abrazos amigo Adrián bendiciones para ti y tu familia", "Eres una persona noble!todo aquel que sonríe lo es! Ahh y muy guapo!!", escriben las redes sociales.

Hay que mencionar que hace poco lo vimos en el programa de Netas Divinas, donde se la pasó muy bien con las conductoras quienes no solo se rieron mucho con él, sino que aprendieron de las anécdotas que contó como nunca antes, pues pocas veces lo hace.

