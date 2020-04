Adrián Uribe es idéntico a Enrique Guzmán con foto de su juventud

Adrián Uribe dejó en claro que la juventud es lo más bello de esta vida pues presumió una foto donde se le ve modelando de manera muy coqueta ante la cámara cuando era todo un adolescente dejando en claro que tenía todo para ser actor.

"No se vayan a reír. Yo me sentía muy guapo", escribió Adrián en la foto que alcanzó más de 73 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde las burlas entre sus colegas del medio no se hicieron esperar.

"Esta chida la foto de Elvis Presley saludos campeón", "Pero esta muy guapo, y sigue guapo Vitor", "Oye tenias un parecido a don Enrique Guzmán cuando era joven", le escribieron al histrión en la foto.

Recordemos que Adrián Uribe se encuentra estrenando la telenovela Como tú no hay 2 con la cual ha tenido gran éxito pues como todos saben el carisma y el talento del actor hace que sus proyectos sean todo un éxito.

En el terreno amoroso Adrián se encuentra de maravilla pues como todos saben mantiene una relación con la modelo Thuany Martins de quien lo hemos visto muy enamorado pues derrochan amor en sus redes sociales.

Además se dice que aparte de la telenovela que protagoniza espera nuevos proyectos.

