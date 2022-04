Adrián Uribe revela cuánto dinero perdió tras demanda de músicos en su contra

México. Adrián Uribe habría perdido una demanda laboral que cinco músicos entablaron en su contra en 2016 y por ello tendría que pagar mucho dinero, se comparte en varios portales de noticias.

Adrián Uribe, de 49 años de edad, originario de CDMX, estaría obligado a pagar 5 millones de pesos tras haber perdido tal demanda, pero es él mismo quien habla al respecto.

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Uribe negó que las autoridades lo hayan obligado a pagar dicha cantidad.

“No, no, no, ya tenemos desde hace tiempo, estamos arreglando ese asunto, mis abogados, pero todavía no se da ningún tipo de resolución, entonces hasta ahorita se sigue…", dijo a la prensa en CDMX.

Foto de Instagram

Adrían, intérprete de personajes como El Vitor, reconoció que dichos musicos trabajaron con él tiempo atrás y lo denunciaron tras terminar su relación laboral, y explica que ellos trabajaron por honorarios, pero le pedían una indemnización elevada a lo que les correspondía por ley.

"Los abogados lo están arreglando y se les va a dar lo que les corresponde por medio de la ley", dice Uribe, quien reitera que es mentira que deba pagarles cinco millones de pesos a dichos músicos.

“Siempre va a pasar eso, piensa que uno porque trabaja en la televisión es millonario, entonces uno simplemente trabaja, y uno tiene familia y tiene necesidades", dice en referencia a que los músicos u otras personas piensan que tiene los millones guardados.

Leer más: Roberto Carlo muestra el motivo por el cual Carlos Arenas "lo bloqueó" en sus redes

Adrián Uribe menciona que esta es la primera vez que tiene un problema legal con gente que ha formado parte de su equipo de trabajo y espera que la situación pueda arreglarse como es debido y que nadie tenga problemas, porque estos a nadie le gustan y él va incluido en la lista.