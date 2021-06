Adrián Uribe rompe en llanto al recordar su trabajo como payaso y cómo la gente se burlaba de él

México.- Como cada domingo, se ha revelado una nueva entrevista por Yordi Rosado para su popular canal de YouTube, en esta ocasión fue Adrián Uribe el invitado, uno de los comediantes más populares y queridos dentro de la televisión mexicana, quien abrió su corazón y se mostró muy vulnerable al recordar su pasado e inicios en el mundo del entretenimiento.

Uribe recordó la etapa de su vida en que todavía no alcanzaba la fama, pues Rosado le hizo algunas preguntas para su persona de aquel momento, quien empezó a trabajar, tomar clases de teatro y daba vida a "Chistín", un payaso que fue su primer paso en el ámbito artístico.

Primero, Adrián recordó que a los 16 años ya había iniciado a trabajar, esto de payaso haciendo shows en Caballo Bayo por $160 la hora y media, aunque quería en ese momento tener más éxito y reconocimiento, buscando cumplir su sueño, que era comprarle a su madre una casa.

"Quiero que me vaya muy bien, quiero ser actor, que la gente me vea, triunfar, tener un show, que me reconozca, que me pidan autógrafos. Pero, sobre todo, ayudar a mi mamá y comprarle su casa", dijo el famoso sobre lo que en aquel entonces deseaba.

Luego, confesó que en ese momento de su vida soñaba con demostrar su valor a toda esa gente que se había burlado de él, que le había dicho que no pasaría de ser un payaso de fiestas y también se burlaban de que su abuela iba a trabajar haciendo el aseo en casas en lugar de irse de vacaciones, pues no tenían la manera.

"Veo que a veces hay pleitos y que mi papá se pelea con mi mamá, y a veces he visto que mi papá ha tratado mal a mi mamá... Obviamente no me gusta y no me gusta ver sufrir a mi mamá y a mis papás por dinero, y me gustaría ayudarlos", recordó Adrián.

Asimismo, Adrián Uribe dijo que buscaba trascender como un hombre que a pesar de ser humano y con defectos, todos los días hacía lo posible por ser mejor en todos los aspectos, padre, hijo, hermano, artista, amigo, etc.

Ante tan emotivo mensaje, Yordi Rosado le comentó a Adrián Uribe que todo lo que hoy tiene no ha sido fácil conseguirlo, pues ha sido un duro camino, sin embargo, ahora lo disfruta con mucha alegría y felicidad. Sin dudarlo, una de las entrevistas más emotivas del actor a lo largo de su carrera artística.

