Adrián Varela, ex integrante de La Academia, habla del acoso sexual de parte de productor de TV Azteca

Adrián Varela, ex participante de la cuarta generación de La Academia, reveló el acoso sexual y el abuso de poder de parte de Sergio Segura, un muy conocido productor de TV Azteca. El cantante contó que esta persona le "cortó" su carrera artística al negarse a ser su pareja sentimental. Cabe señalar que Héctor Zamorano, quien formó parte de la primera generación de este reality musical, denunció acoso sexual de parte de este mismo productor.

En una entrevista con el periodista Javier Ceriani para el show de YouTube "Chisme No Like", el cantante Adrián Varela originario de Culiacán, Sinaloa, contó que al productor Sergio Segura lo conoció en julio de 2005, el día en que se llevó la final de la cuarta generación de La Academia en la Arena Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Adrián Varela relató: "me abordó en una ocasión y me dice: 'quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio'. Yo le digo que no, que yo llegué ahí a trabajar, a cantar y que no era por ahí". Ante su negativa, asegura que el productor de Televisión Azteca (propiedad de Grupo Salinas fundado por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego), usó su poder para que en varios proyectos quedará por fuera.

El cantante sinaloense detalló que en una ocasión Sergio Segura lo quiso besar a la fuerza y él no se dejó, por lo que el productor le habría dicho que así eran las cosas y se hacía lo que él quería. "Siguió insistiendo, traté de convivir con él solamente en entornos laborales, prácticamente me bloqueó un poco por la autoridad y el cargo que él tenía, porque le dije que no, me privó de ciertos proyectos o de darme una continuidad viniendo de esta gran gira que tuvo la cuarta generación de La Academia.

En un reciente post en su feed de Instagram, Adrián Varela compartió un video donde explicó los motivos que tuvo para contar lo vivido con este productor de televisión. "Mi gente les mando un abrazo, podemos construir cosas mejores para todos sin miedo a hablar de situaciones que deben cambiar definitivamente, que han sido tabú, que hemos normalizado el silencio, el no tocar este tipo de temas y para aquellos que vienen detrás, niños y jóvenes, sepan que hay situaciones de riesgo en distintos entornos y que la prevención puede hacer la diferencia".

Su amiga y compañera de la cuarta generación de La Academia, Silvia Mendivil (originaria de Los Mochis, Sinaloa), le mandó este mensaje: "te quiero Towi y tienes mi apoyo en todo, yo soy testigo de esa época de abusos", a lo que Adrián le respondió: "gracias mi Shivis jamás cómo nos cuidábamos y tus consejos de irnos temprano de celebraciones, festejos y eventos de la empresa. No tengan miedo de hablar de algunas cosas injustas que tenían que tolerar de Sergio Segura".

Abordar esta realidad que nos tocó vivir de diferentes maneras, es importante, crear consciencia, seguir apostando a que las cosas cambien y todos tengamos un mejor entorno en el mundo laboral, en cualquier empresa, fábrica, organización y por supuesto en el medio artístico.

Unos días antes de dar a conocer su historia, el también ex participante de La Academia Héctor Zamorano, aseguró haber sido acosado por Sergio Segura. Al negarse a cumplir los caprichos del productor de Televisión Azteca, este lo amenazó con "frenar" su carrera como cantante.

"En cada ciudad se quería meter a mi cuarto y sí me la vivía muy nervioso hasta que un día habló conmigo y me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que dijera, porque me podía costar la carrera".