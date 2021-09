Adrián Varela se engalana con los grandes del bolero

Con una gran voz, carisma pero, sobre todo, con la humildad que lo ha caracterizado desde sus inicios artísticos, el cantante Adrián Varela, originario de Culiacán, Sinaloa, quien ha ganado premios a nivel nacional gracias a su talento, ahora se prepara para celebrar y poner en alto los festejos de aniversario de Culiacán este 17 de septiembre en el Teatro Griego, donde deleitará a los sinaloenses con grandes éxitos. “Me invitaron a participar en los festejos de aniversario de Culiacán y preparé un espectáculo en honor a la música ranchera que se llama Un Canto a México y Nuestras Raíces, donde tomaré joyas del género y algunas sorpresas como, por ejemplo, el tema El triste, de José José, que es un tema en balada convertido a música ranchera en versión mariachi con arreglos y la voy a estar presentando; vamos a pasar por México en la piel y obviamente estarán temas de Vicente Fernández, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal. Es un evento al aire libre que todos van a poder disfrutar. Obviamente, se invita a la gente a tener prudencia de cuidarnos en sana distancia por la pandemia, y con toda la confianza pueden asistir para poder disfru- tar, ahora sí, y la música es un buen bálsamo para sentirnos mejor”.

Gran presentación

Además, en entrevista para EL DEBATE, el artista se mostró emocionado porque, a pesar de que la pandemia no ha dado fin y que el medio artístico ha sido afectado por las presentaciones, el cantante explicó que después de un año tan complicado estamos viendo la luz al final del túnel, donde se engalanará con la presencia de los mejores exponentes del bolero, dentro del Festival Mundial del Bolero, el cual se encuentra bajo la dirección artística y producción del reconocido cantante Rodrigo de la Cadena en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, del Centro Histórico, este 19 de septiembre. “Estoy muy contento de compartir que me invitó el maestro Rodrigo de la Cadena y muchos artistas en el Festival Mundial del Bolero este 19 de septiembre. Es un gran evento con artistas nacionales e internacionales donde habrá un homenaje para el maestro Francisco Céspedes y grandes autores caídos por el covid, como Armando Manzanero, que precisamente mi nuevo sencillo en tributo a Manzanero es el tema No, es el que estaré presentando en este festival”.

Adrián Varela muy feliz con su nueva música/Instagram

Elenco

El reconocido ganador del tercer lugar de la cuarta generación de La Academia de TV Azteca estará en este festival con artistas de la talla de Aranza, Doris, Carlos Cuevas, Ricardo Caballero, Alejandra Ávalos, El escuadrón bohemio, la excelente agrupación juvenil músico vocal de los hermanos Miranda, José Joel, Manuel Adrián, Míriam Solís, Omar Alexánder, ganador de La Voz Senior, entre otros más.

