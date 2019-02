Adrián Varela sigue traspasando fronteras en la música

Culiacán, Sinaloa.- Con una gran sonrisa en su rostro, el cantante y exacadémico de la cuarta generación del reality show más popular de TV Azteca, La Academia, Adrián Varela sigue subiendo como espuma su carrera artística.

En entrevista para el periódico EL DEBATE, el cantante platicó sobre sus proyectos para este 2019 el cual lanza un disco titulado La fuerza del amor, dos duetos con Beto Castillo y Dulce López, además de su nuevo sencillo Lástima, cuyo videoclip se grabó en algunas locaciones emblemáticas de Culiacán, la ciudad donde nació, detalle que quiso mostrar ante el mundo entero.

Foto: Cortesía

¿Qué vendrá en tu carrera para este 2019?

Ahorita estamos cerrando el año estrenando nuevo show, nuevas canciones con músicos en vivo y es lo que estaremos promocionando en este año, además del tema y video que se titula Lástima, que además vinieron de México para grabarlo.

Yo lo pedí que fuera aquí en la tierra donde yo nací y mostrar a todo el público Sinaloa, los lugares emblemáticos del estado y el resultado del video fue extraordinario.

Asimismo, lanzamos 10 temas que conforman mi nuevo álbum que se llama La fuerza del amor, es una versión deluxe edición y es un disco increíble, trae temas inéditos de amor y desamor.

¿Cómo ha sido después del reality show de ‘La Academia’?

La Academia ha sido uno de los proyectos más extraordinarios de formar parte y muy agradecido siempre por la experiencia de vida, es algo que llevo tatuado en mi corazón y me da mucho gusto cuando la gente me dice que me vio ahí en el programa y que todavía me sigue y que están contentos que no detuve mi carrera.

Estoy agradecido y contento de haber formado parte de la mejor temporada del programa, además conocí a muchos compañeros que se volvieron amigos y familia.

¿Cómo fue el gusto por la música?

“Yo siempre estuve muy cerca de la música porque mi mamá cuenta que yo de chiquito me subía a la mesa, ni siquiera hablaba inglés y ya cantaba canciones que según eran en inglés. Obviamente, en cualquier hogar de México, no faltaba la música de Juan Gabriel, José José, etc, y en inglés las canciones de Frank Sinatra, Whitney Houston y bueno son las influencias que recibí de niño y yo comencé en la rondalla de la Universidad Autónoma de Sinaloa, yendo a Ciudad de México, Xalapa , Torreón y desde ahí no he parado mi carrera y aquí seguimos todavía”.