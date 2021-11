Adriana Fonseca comparte la promesa que le hizo Carmen Salinas tras su regreso a las telenovelas

Mucha tristeza es la que siente Adriana Fonseca de 42 años en estos momentos y todo por el estado de salud de Carmen Salinas de 82 años de edad, pues aún sigue en coma después de haber sufrido una hemorragia cerebral mientras se encontraba en su casa la noche del miércoles pasado.

Y es que tras 20 años de no verse las dos actrices mexicanas se reencontraron para grabar una escena en la telenovela Mi Fortuna es Amarte donde no solo compartieron anécdotas, sino que iban a verse para ir a comer, desafortunadamente Carmen Salinas hoy se encuentra en cama, por lo que la cita entre ambas mujeres quedó inconclusa.

Amada @carmensalinas_56 ;Regrese hace un mes para hacer una protección de esta escena que ya habiamos grabado. Que bendición este día pudimos convivir padrisimo- - Ayer nos íbamos a ver, mucha emoción tenía yo de estar en tu programa de yt y disfrutarte más., dice al inicio del mensaje.

Fue en su cuenta de Instagram donde Adriana Fonseca escribió no solo lo que hicieron el día que grabaron juntas, sino como se la pasaron después de no haberse visto durante 20 años, algo que le causó mucho tristeza a la guapa mujer.

Para quienes no lo saben Adriana Fonseca se había encontrado ausente de las telenovelas desde hace mucho tiempo, pero por fin regresó tras una larga ausencia donde fue muy bien recibida por el público quien deseaba verla nuevamente en la pantalla chica.

Una cita que nunca llegó

Ayer nos íbamos a ver, mucha emoción tenía yo de estar en tu programa de yt y disfrutarte más.Volviendo a esta escena, te reencontré hace 3 meses, después de 20 años exactos de no vernos e hicimos una escena tan hermosa para @mifortunaesamarte que no parábamos de llorar y conectar de forma increíble, dice el mensaje de la actriz mexicana.

Eres una actriz maravillosa, generosa, muchísimas gracias por todo lo que me y nos has dado! Eres un icono del mundo; me siento bendecida de tener la oportunidad de aprender tanto de ti en el set, en la vida, en las tablas, el ser auténtico y de enorme corazón. Este último día, en lo que grabábamos compartimos mucho, me enseñaste todos tus maquillajes, bailamos, cantamos, me invitaste a comer (que al final nos quedo pendiente), expresa Adriana Fonseca en su mensaje.

