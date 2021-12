Adriana Fonseca comparte los mejores tips para cerrar el año de buena manera

Adriana Fonseca de 42 años de edad está lista para cerrar el año de la mejor manera, es por eso que compartió 7 actos para cerrar bien el año, pues como todos ya lo saben le encanta compartir en redes sociales todo tipo de tips, además le encanta estar en contacto con sus fans.

Y es que la misma Adriana Fonseca ha dicho en diversas entrevistas que su manera de pensar ha cambiado demasiado, más cuando estuvo a punto de morir en 2009 por un virus, por lo que ahora está totalmente agradecida por lo que hay en su vida y lo que venga.

Agradecer por lo que tienes y lo que se fue

Perdonar a quien te fallo y pide perdón a quien le fallaste

Dejar ir a quien ya no está

Abrazar y amar intensamente a quien sigue a tu lado

Valorar lo que eres

Aprender a estar en paz contigo mismo

Soñar con un 2022 increíble

Para quienes no lo saben la actriz de telenovelas regresó hace poco a México para realizar algunos proyectos en la pantalla chica, además de recibir un reconocimiento por su trayectoria en el mundo del espectáculo que se remonta desde muy jovencita.

Adriana Fonseca también ha logrado convertirse en fuente de inspiración para muchos de sus fans, pues como muchos ya lo saben desde hace varios años se fue a vivir a Estados Unidos donde no solamente se casó, sino que ha tratado de buscar una oportunidad en dicho lugar para enriquecer a mucho más su carrera como actriz.

Tras dar los tips de como cerrar el año de la mejor manera la artista recibió muchos comentarios de parte de sus fans donde le agradecen por haberlos dado y le hicieron saber que desean que cierre su año con muchas bendiciones.

"En realidad me encanta todoooo de Navidad , las decoraciones, la ropa, las comidas , las bebidas, mi familia reunida", "Me encanta tus frases me dan muchos ánimos", "HERMOSA preciosa bellísima linda cariños bonita mujer sonrisa beso mí amor bendiciones muchas felicidades", le escriben a la guapa Adriana Fonseca en sus redes sociales.

