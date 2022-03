Adriana Fonseca con sostén de cocos paraliza las redes con este modelo

Las fotos del recuerdo siempre paralizan las redes sociales y Adriana Fonseca, de 42 años de edad, lo logró al aparecer con un sostén de cocos cuando le dedicaba más tiempo al modelaje causando euforia total por lo guapa que se ve en la foto con el coqueto modelo demasiado tropical.

Con unas trenzas muy coquetas, Adriana Fonseca posó para la cámara como una verdadera diosa y es que el hacerlo se le ha dado de manera muy natural, por lo que en esta toma no fue la excepción, lo que siempre ha llamado la atención de esta mujer es cuando se broncea.

La cintura de la actriz mexicana también es otra de las cosas que han llamado la atención desde hace años, pues lejos de perder su figura, esta se sigue viendo de lo más reducida, al igual que un abdomen marcado, pero lo que pocos saben es que hace una dieta la cual ha compartido en su canal de YouTube la cual en su mayoría consiste en frutas.

"Adriana Nunca cambies tú maravillosa forma de ser", "Mi amor SOS una hermosura bebé te amo mucho mi amor", "@adrianafonsecaoficial te amo mándame saludó y besó pues", "Muy guapa ahora te veo en Divinity en España corazón valiente hacía muchos años no te veía y ahora Covid sólo hay novelas turcas no me gusta no se dan besos", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que es muy querida esta famosa es por no meterse en líos de ningún tipo, pues lejos de estar en boca de todos como otras actrices del medio, siempre trata de hacer las cosas bien, pues quiere que su carrera siga floreciendo, pero de una buena manera.

Además, el posar con poco maquillaje o al natural sin duda alguna han conquistado al público quien le dice no someterse a tratamientos estéticos invasivos, pues les gusta que siga conservado ese rostro con el cual brilló al máximo en sus inicios en la década de los noventa.

Cabe mencionar que la artista ha dicho las ganas de convertirse en madre en un futuro, pues ya quiere una familia.

