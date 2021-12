Adriana Fonseca confiesa que estuvo a punto de morir en 2009

Adriana Fonseca de 42 años de edad, confesó que en 2009 estuvo a punto de morir debido a una bacteria cuando vivía en Los Ángeles y aunque no quiso hablar mucho de eso dio algunos detalles en Montse&Joe donde dejó en claro que ahora valora mucho más la vida.

Era una bacteria me hicieron siete cirugías ya luego se los contaré a detalle, pero sí casi pierdo la vida y eso me hizo valorar muchísimo, me pasó eso en el 2009 y así bye todo 2009, 2010 bye siete cirugías, todo pasó en Los Ángeles, dijo Adriana Fonseca en el programa.

Para quienes no lo saben, la bella Adriana Fonseca regresó al mundo del espectáculo mexicano tras alejarse varios años para enfocarse en una carrera en Estados Unidos, pero hace poco volvió con la telenovela Mi Fortuna Es Amarte donde ha tenido muy buena aceptación su regreso al mundo de la farándula.

Sin embargo la artista no se separó del todo del medio, pues en redes sociales siempre se le ha visto muy activa, por si fuera poco tiene su canal de YouTube donde comparte sus experiencias a lo largo de su carrera, además de dar tips de belleza y otros consejos con los cuales tiene muy entretenidos a sus fans.

Otra de las cosas por las que es muy querida esta guapa mujer es por no tener filtros, es decir siempre ha sido muy transparente con sus fans, pues mencionó que tras su enfermedad recapacitó sobre todo lo que hizo en su vida y entre ella fue que no valoró ciertas cosas que llegaron muy fáciles, por lo que ahora está agradecida.

Una belleza única

Adriana Fonseca también es muy querida por ser considerada una mujer de belleza natural, es decir tiene una belleza natural con la cual llama la atención de todos, pues con o sin maquillaje la artista siempre se llena de muchos halagos cuando hace alguna publicación.

Cabe mencionar que la artista mexicana recibió un reconocimiento hace poco por su trayectoria artística donde no solo agradeció a los fans, sino a los medios siempre tomarla en cuenta para todo.