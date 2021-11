Adriana Fonseca deslumbra en el desierto con lujoso vestido azul de seda

Adriana Fonseca de 42 años de edad está en boca de todos por su gran regreso a las telenovelas y es que forma parte del proyecto Mi Fortuna es Amarte, donde comparte creditos con el actor David Zepeda causando gran revuelo pues más de uno deseaba ver a estos actores regresando a la televisión.

Cómo era de esperarse la actriz mexicana a recibido mucha publicidad tras su regreso a Televisa, es por eso que apareció en la portada de una revista donde acaparó miradas de todo tipo al posar con un vestido azul el cual le quedaba espectacular pues derrochó un toque de elegancia al máximo.

En medio del desierto, con el cabello suelto y un maquillaje espectacular fueron algunos de los elementos que destacaron en la sesión de fotos de está artista quien estaba más centrada en otros proyectos en los últimos años, además estaba enfocada en buscar la fama en Estados Unidos donde sigue buscando oportunidades.

Adriana Fonseca hermosa con su vestido azul/Instagram

El vestido de Adriana Fonseca es azul tipo seda con un escote pronunciado dándole ese toque de mexicana coqueta, además usó unos aretes en color café el cual hicieron muy buen contraste con el outfit que se cargaba, además la figura que conserva la talentosa mujer es digna de admirar por lo que más de uno de sus fans le preguntó que ejercicios hace para verse tan hermosa.

Para quienes no lo saben Adriana Fonseca tiene un estilo a la hora de vestir único, incluso da clases de moda en sus redes sociales donde comparte outfits demasiado coquetos con los cuales en más de una ocasión ha robado miradas por lo bien que se ve.

Una mujer muy centrada

Adriana Fonseca no solo es una mujer dedicada a su trabajo, también sabe muy bien lo que quiere pues en una entrevista que tuvo hace poco en Montse&Joe dijo que antes de conocer a su pareja ella no estaba interesada en el amor pues tenía un proyecto muy importante en Miami, además está muy segura que no quiere tener hijos aún, ya que prefiere seguir cumpliendo metas en el mundo del espectáculo, además confesó que no es una prioridad para ella ser madre.

Leer más: Chiquis Rivera no se preocupa porque se rían de ella y lo demuestra con short de mezclilla