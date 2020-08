Adriana Fonseca el eterno deseo de muchos hombres muestra cuerpazo en leggins

Adriana Fonseca de 41 años de edad, cada vez más está subiendo la temperatura en redes sociales pues al igual que otros famosos decidió entregarse al deporte para cuidar su figura, prueba de ello fueron los videos que subió a su cuenta personal de Instagram donde se le ve haciendo todo tipo de actividades desde calentamientos básicos para que el cuerpo entre en calor, hasta zumba, por lo que más de uno de sus fans se ha enamorado de su belleza.

Cómo algunos sabrán Adriana Fonseca se encuentra un poco ausente de la pantalla chica pues ha viajado constantemente a México y Estados Unidos para realizar casting, por lo que se le ha visto algo ocupada, pero debido a la pandemia de Covid-19, la actriz decidió parar un poco su ajetreada rutina para mantenerse en cuarentena, pero lejos de quedarse en pijama en su cama decidió darle más forma a su escultural cuerpo y lo ha logrado con una serie de ejercicios los cuales le han dado muy buenos resultados, empezando por el abdomen tonificado que se carga, ya que se le dé espectacular.



Aunque Adriana Fonseca es una mujer delgada eso no le impide realizar unas bellas curvas con los cuales desata las más bajas pasiones de sus seguidores, pues desde la década de los noventa fue sinónimo de belleza absoluta, ya que su hermosa cara, además de cuerpo natural cautivaron al público mexicano en telenovelas como Pueblo Chico, Infierno Grande (1997) y La Usurpadora (1998) donde se dio a conocer a nivel internacional.



Pero eso no es todo, ya que Adriana Fonseca no solo se deja ver en leggins con los cuales resalta su silueta, también lo hace con trajes de baño cuando se va a refrescar en la alberca, pues a la actriz originaria de Veracruz le gusta mantener esa piel tostada que siempre la ha caracterizado en el mundo del espectáculo, por lo que la broncea cada que puede, además de enseñar cuerpo, ya que le gusta que sus seguidores le digan piropos.

Por si fuera poco Adriana Fonseca comparte todo lo que hace en Instagram, prueba de ello fue la vez que señaló en Instagram que todos los días usaría un corset para lograr una cintura parecida a la de Thalía, por lo que público varias fotos en sus redes sociales para demostrar como es usar dicha la cual para muchas mujeres es algo insoportable y mucha más tener que usarla por varias horas, aunque Adriana Fonseca parece que le gustó.



Pero Adriana Fonseca no solo consiente a sus más de 300 mil seguidores en Instagram, también les regala su tiempo a sus fanáticas quienes están encantadas por la manera en como se maquilla la artista pues lo hace de manera muy profesional y aunque ella no se dedicó al mundo del make up artístico, se le da muy bien realizar, contornos o sombras para el rostro, en su caso ella se ve fenomenal cuando se alista para una fiesta, ya que logra sorprendentes estilos con los cuales se llena de elogios por parte del público femenino.



Algo que muchos no sabían de Adriana Fonseca es que tiene su propio canal en YouTube, donde cuenta con más de 44 mll suscriptores y cuenta varias anécdotas de su carrera, además de dar tips de belleza como lo hace en Instagram, pero lo que más le preguntan en dicho espacio es porque ya no aparece en telenovelas, por lo que la famosa por fin respondió dicha polémica la cual llevan preguntándole desde hace varios años.



Claro que me encanta y me fascina la actuación es mi pasión es mi carrera, es a lo que me dedicó y sí, sigo actuando no he dejado no he parado, nada más que mis últimos proyectos han sido en teatro en Estados Unidos y en México específicamente, entonces pues no me han visto en televisión, no me han visto en la pantalla grande en el cine, no me han visto en serie y pues soy reservada, dijo Adriana Fonseca en YouTube.