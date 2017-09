Adriana Fonseca encarna en filme a una robaniños

"Escape de Ensenada", la primera película en inglés de Adriana Fonseca, se estrenó en un festival de Las Vegas, contó ella en entrevista para el espacio "Javier Poza en Fórmula".

La actriz Adriana Fonseca se dijo contenta con todo lo que está llegando a su vida, pues pese al trago amargo vivido en un casting en Estados Unidos, ahora tiene oportunidad de seguir tocando puestas y trabajar en teatro y en cine.

Su intervención en dicha cinta la tiene muy feliz, pues es su primera película hablada completamente en inglés.



Sobre su personaje, dijo que es muy fuerte.

Fonseca precisó que lleva muchos años picando piedra en la Unión Americana, de ahí la importancia que tiene para ella este filme hecho completamente en inglés.



Cuestionada sobre si sirvió de algo dar a conocer el maltrato del que fue víctima durante un casting, la actriz aseguró que sí.

"Primero me conectó mucho con todo mundo en todos lados y mucha gente también me compartió sus experiencias, porque esto no solo me ha pasado a mí."