Adriana Fonseca revela como conoció a Shakira por primera vez y se quedó en shock

Adriana Fonseca de 42 años de edad de nueva cuenta fue el centro de atención en redes sociales, esto después de haber conocido a Shakira a principios del 2000 en un after party en un evento de Los Ángeles donde quedó impactada por la personalidad de la cantante quien es su idola, pero para su suerte también estaba Jennifer Lopez.

Fue muy chistoso porque me la presentaron y en lugar de pues emocionada yo también o sea era un sueño hecho realidad yo me quede así en shock total, y bueno ella se me quedó así muy sería así como de que habla reacciona y JLo también se quedó así de que le pasa a esta niña, dijo la actriz mexicana.

De acuerdo con Adriana Fonseca lo único que le pudo decir a Shakira fue que si había sufrido mucho en el amor, y es que fue lo primero que se le ocurrió después de regresar del shock, por lo que la colombiana le dijo con los ojos sorprendida por dicha pregunta que sí, por lo que dicha anécdota lo recuerda como si hubiera sido ayer.

Incluso Adriana Fonseca confiesa que escuchó todos sus discos cuando la intérprete de Pies Descalzados iba en ascenso, por lo que siempre se sintió identificada con ella, pues son de una misma generación, además en la época en que la conoció la mexicana iba llegando a Estados Unidos para crecer profesionalmente en el mundo del espectáculo.

"Yo también me quedo en shock, así voy a estar cuando te conozca; así me pasó con Aracely Arámbula! Te quedas de: neta es real? espero que pronto te vuelvas a encontrar con Shaaak", "Me encanto tu historia . yo sigo a Shakira desde 1997 y sueño con conocerla. saludos", escriben las redes sociales.

Hay que mencionar que Adriana Fonseca tiene muchas anécdotas en su canal de YouTube, desde sus inicios como actriz, hasta las cosas que le han sucedido fuera de cámaras, la famosa está muy feliz de compartir estas historias con sus seguidores quienes están muy felices por ella y todo lo que ha logrado con el paso del tiempo.