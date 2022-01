Adriana Fonseca revela lo que pidió Thalía antes de grabar con ella Rosalinda

Adriana Fonseca de 42 años de edad reveló en su canal de YouTube que Thalía de 50 hizo algo que la puso muy nerviosa cuando trabajó con ella en la telenovela Rosalía, pues como ya lo saben en este proyecto su carrera despuntó al máximo pues en la historia era hermana de la protagonista.

De acuerdo con Adriana Fonseca cuando estaba tomándose unas fotos junto con Angélica María quien también era parte de la telenovela, se enteró por parte de producción que Thalía pidió una foto de ella antes de que comenzaran a grabar juntas, por lo que se puso muy nerviosa, ya que pensó que la intérprete de Amor a la Mexicana no la querría en el proyecto.

Me enteré por alguien de producción que Thalía mandó a pedir mi foto entonces yo estaba nerviosísima porque estaba yo, pues sí insegura que va a decir le voy a gustar no le voy a gustar me va a querer en el proyecto o me votarán ya no me querrán en este proyecto entonces sí estaba yo temblando, dijo Adriana Fonseca.

Aunque al final Thalía accedió a trabajar con ella en la telenovela la novata actriz en ese momento le aprendió mucho a su colega, pues lo primero que notó fue lo reservada que era y es que ella solo iba a trabajar a los foros de Televisa, aunque poco a poco se fue abriendo con ella, pues tenían muchas escenas juntas.

A lo largo del proyecto mi experiencia con Thalía fue muy muy buena muy sorpresiva, porque la verdad yo la veía como un fan y la veía como inalcanzable la veía como una estrella a alguien pues no humano y al verla al tenerla ella irme abriendo su corazón poquito a poco que sí es una persona súper, super reservada, reveló la famosa.

Para quienes no lo saben hoy en día la famosa youtuber también tiene una carrera intachable pues ha realizado varios proyectos desde cine hasta televisión sus trabajos han sido muy bien recibidos por el público que la admira mucho.

Cabe mencionar que esta bella mujer de piel morena se ha caracterizado por no estar en el ojo del huracán como otros colegas, pues su carrera es intachable.