Adriana Fonseca se inspira en estas famosas para maquillarse y el resultado es sorprendente

Adriana Fonseca de 42 años de edad le está sacando el máximo provecho a las redes sociales, ya que ha compartido varios maquillajes inspirados en las celebridades del momento, es por eso que te mostraremos algunos de los videos donde demuestra que tiene un gran talento para maquillar de manera profesional.

En una ocasión decidió hacerle un homenaje a Adele por lo que incorporó tonos dorados como si fuera ir a una gala de la industria musical, lo que más llamó la atención fue el glitter dorado en los ojos muy mínimo, pues sabe muy bien que la intérprete de Rolling in the Deep no exagera, pues su rostro es hermoso en todos los aspectos.

Después se fue a un maquillaje más urbano, pero muy femenino usando como referente a Karol G, por lo cual usó tonos en color pastel en sus ojos, además de un poco de rubor, pues ambas mujeres tienen una piel morena hermosa que podría poner a temblar a cualquiera con tanta belleza, incluso usó unos aretes parecidos a los que usa la extravagante colombiana.

Danna Paola también fue fuente de inspiración para ella, pero comparada a las demás famosas utilizó tonos muy nudes, pues lo natural es lo que prefiere la estrella de Elite, quien solo se pone extravagante cuando se trata de algún proyecto de trabajo o una gala.

Adriana Fonseca como Jennifer Lopez se puso dorados y metales para darle ese toque que siempre ha caracterizado a la Diva del Bronx, quien en todo momento impacta por lo extravagante que es cuando trata de embellecer su rostro, por lo que ella sí desborda muchas opiniones por como se ve.

"II desde cuándo te quiero decir que te pareces jlo con mucho cariño PORSUPUESTO Ady ... Belleza de México", "Te aprecio mucho nunca olvides que eres la más hermosa y te amo con todo mi corazón", "Wooow y mucho mas Bella y reguapa Que a Ella", "Simplemente no se que tienes, que solo al mirarte me vuelves loco y que si algún día estoy cuerdo es por qué en ti pienso", escriben los fans.

Cabe mencionar que los fans de la artista mexicana desean que regrese a las telenovelas, pues aunque apareció en Mi Fortuna es Amarte, desean que haga mucho más.

