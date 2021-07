Adriana Lavat revela amenazas por parte de los abogados de su ex Rafa Márquez

México. La actriz mexicana Adriana Lavat hace público que los abogados de su exesposo Rafael Márquez, excapitán de Selección Mexicana de Fútbol, la amenazaron y además ha sido ofendida de distintas maneras por parte de ellos.

Adriana Lavat y Rafael estuvieron casados y tras 13 años divorciados, los problemas entre ellos no terminan y siguen dando de que hablar. Ella le pidió al futbolista que cumpliera con una pensión alimenticia, la cual no ha estado de acuerdo en pagar pues considera que es injusta.

Me mandaron decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso”, comenta Lavat en entrevista con TvyNovelas.

Foto de Instagram

Además la actriz refiere que los abogados le han mandado decir que ha sido muy conflictiva.

O sea, una mujer que no deja que hagan menos a sus hijos, y que pelea porque le den lo que les corresponde, además de todo lo que me han llamado (zorra, abusiva, vividora, etc.), es también conflictiva”, cita Adriana.