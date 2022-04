Adriana Lavat se quitó sus implantes mamarios; le provocaron fibromialgia y artritis reumatoide

La actriz mexicana Adriana Lavat, sobrina de la histrionisa Queta Lavat, una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, se sometió a una cirugía para quitarse sus implantes mamarios, los cuales tuvo durante 20 años. Esto se debió por unos problemas de salud que dichos implantes le estaban provocando, entre estos fibromialgia y artritis reumatoide.

En marzo pasado, la ex esposa del ex futbolista mexicano Rafael Márquez, publicó en su cuenta de Facebook un video, donde comentó que la fibromialgia y artritis reumatoide, le ocasionaban dolor, fatiga, depresión, insomnio, inflamación, ardor y otros malestares.

"El punto en el video es que me retiraré los implantes mamarios y si veo mejora en lo que padezco, obvio se los comparto inmediato", mencionaba en aquella ocasión.

A fines de marzo, Adriana Lavat informó que tenía una semana de haberse retirado las prótesis mamarias y a su vez, se había quitado un peso de encima que jamás debió cargar.

"Una semana de ver mis cicatrices a cambio de salud. Días de reflexión, de agradecimiento, de reconstrucción, de amor. Hace una semana, después de seis horas en el quirófano, desperté cantando esa que canta mi hijo cuando se está bañando".

A unas semanas de su cirugía, en un reciente post en sus redes sociales, la actriz de telenovelas como "Pueblo chico, infierno grande", "Vivo por Elena", "Tierra de reyes" y otras más, se mostró bailando "Bómboro, quiñá, quiñá" de la Sonora Santanera, explicando a su vez sobre su estado de salud.

En pro de mejorar mi calidad de vida, dando la oportunidad a que la fibromialgia y la artritis mermen en la medida de lo posible, me sometí al retiro de implantes mamarios y reconstrucción.

Asimismo, Adriana Lavat mencionó que aprovechó aquella operación, para pedir al doctor el retiro de una aparente hernia en la boca del estómago: "que, en el momento, el doctor se dio cuenta de que había una bolsa de líquido encapsulado rodeado de algo espeso color blanco nacarado. Ese líquido está ahí desde que me puse las malditas prótesis; desde entonces ambas zonas me dolían, me causaban molestia, daño".

Adriana Lavat resaltó que estaba muy agradecida y bailándole a la vida. "Agradecida con todos los que me enviaron mensajes, con mi familia y en especial con mi madre, a quien dedico este video. Es que como a los 10 días de operada, aún con un drenaje, bailamos juntas esta rolita que es de su época y de la mía. Te amo madre".