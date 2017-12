Adriana Louvier aclara supuesta rivalidad con Silvia

Ciudad de México. - Hace unos días se rumoraba de una supuesta rivalidad entre Adriana Louvier y Silvia Navarro las cuales comparten créditos en la telenovela "Caer en la tentación" ya varios aseguraban que la relación entre ambas no era buena.

Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 11:10 PST



Incluso aseguraban que las dos intérpretes realizaban las escenas rápidamente para terminar el trabajo y no verse las caras ya que no se soportaban.

#Carolina le cuenta todo a #Damián de como fue su padre quien intentó violarla. #CaerEnTentación Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 10:52 PST



Aunque parece que la polémica ha sido aclarada por la misma Louvier ya que en su cuenta de Instagram se encargó de desaparecer los rumores de la supuesta rivalidad.

Nuestra visita especial en la locación. #León los quieroooo @silvianavarroyya Una publicación compartida por Adriana Louvier (@lalouvier) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 4:01 PST



La actriz de 37 años compartió una imagen donde sale a un lado de la misma Silvia y su hijo, pero eso no fue todo ya que no solamente hay una foto si no mucho más material con el que calmaron los supuestos malentendidos generados por la prensa.

Hoy comenzamos a grabar y la pasamos así....❤️ #caerententación @silvianavarroyya @rubelia Una publicación compartida por Adriana Louvier (@lalouvier) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 7:04 PDT



Hace aproximadamente dos semanas se armó la fuerte pelea en Twitter entre los fans de Navarro y Adriana ya que muchos no pueden creer que ambas actrices mantengan una buena relación.



LAS ESCENAS DE ADRIANA Y SILVIA EN "CAER EN LA TENTACIÓN"

"Caer en tentación", la nueva telenovela de Televisa, producida por Giselle González, se sale de los convencional.

Durante muchos años, las telenovelas producidas en Televisa contaban con escenas eróticas discretas y conservadoras que fueron subiendo de tono tras la exigencia del público por crear melodramas más reales.

#Raquel queda muy sorprendida con la reacción de #Damián que se opone a que #Mía tenga una relación con #Nico. #CaerEnTentación Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 2:46 PST

En "Caer en tentación" se rompe con los estereotipos y tanto las actuaciones de varios de sus personajes, diálogos y escenas, están llamando la atención del público que sigue la trama cada noche en Las Estrellas.

#Carolina también quiere hacer cosas para apoyar a #Santiago pero el es muy orgulloso y no se lo permite... #CaerEnTentación Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 2:44 PST

Silvia Navarro, Adriana Louvier, Gabriel Soto y Carlos Ferro son los protagonistas principales de esta trama que muestra escenas fuertes, llenas de pasión, y por si fuera poco, relaciones "prohibidas".

Distintas opiniones.

Mientras que algunas personas se muestran contentas con el hecho de que se proyecten escenas como estas en la historia, otras aseguran que deberían ser más precavidos con su contenido debido a su horario.

El portal People en Español señaló que este melodrama fue todo un éxito durante su semana de estreno en México y finalmente llegará a Norteamérica el próximo 16 de octubre a través de Univisión.

#Raquel le cuenta a #Cinthia que #Santiago tiene un arma y le preocupa que haga una locura. #Andrés le llama para avisarle que #Mía esta grave. #CaerEnTentación Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 5 de Dic de 2017 a la(s) 10:00 PST

En una reciente secuencia de la trama aparece “Damián” (Gabriel Soto) masturbando a “Carolina” (Adriana Louvier), mientras su esposa “Raquel” (Silvia Navarro) duerme en sus piernas.

De estas 3 escenas ELIGE la más IMPACTANTE hasta el momento en #CaerenTentación. La que más LIKES y RT tenga será la ganadora. TÚ decides! pic.twitter.com/7pk5eg8UYw — Caer En Tentación (@caerententacion) 7 de octubre de 2017

"Caer en tentación"narra la historia de dos matrimonios, los “Becker” y los “Alvarado”, quienes descubren después de un accidente automovilístico una serie de mentiras, entre ellas una infidelidad, que los hará replantear sus convicciones y cambiarán su vida para siempre.

La telenovela Caer en Tentación se transmite de lunes a viernes a las 9:30 pm en Las Estrellas.

COMENZAMOS!! No olviden #BesoSantiel y cantar nuestro himno... #Santiago enfrenta a #Damián por meterse en su familia...Y cuando se va #Damián tienen cybersex con #Carolina pero #Miriam los cachó!!! #CaerEnTentacion Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 7:45 PDT

Un poco más de la trama.

La amistad de dos parejas desencadenó una infidelidad... Pero se cruzó más allá de lo que creyeron. Pudieron detenerse, pero no lo hicieron, pues la pasión no pide permiso. Bastaron tres años para deshacer veinte años de matrimonio.

Qué les pasa? #Damián y #Carolina muy apasionados en la recámara y en la cama de #Raquel, cómo se atreven a hacer algo así?! #CaerEnTentación Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 8:31 PDT

La investigación es contundente: Damián Becker, 40 años, en la madrugada manejaba por la carretera de Valle de Bravo y es víctima de un accidente. La policía afirma que no iba solo, sino con una mujer, que misteriosamente ha desaparecido... ¿qué ocurrió? ¿dónde está?

