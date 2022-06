Adriana Ríos le canta a los Pinochos y estará en Mazatlán

Con el respaldo de su compañía disquera AfinArte Music, la cantante Adriana Ríos tendrá su primera presentación en Mazatlán el domingo 12 de junio, donde también estarán El Fantasma y Los Dos Carnales. Sobre esta presentación que la tiene bastante contenta porque cantará en su tierra, Alejandra Ríos nos compartió más detalles, así como del nuevo tema que está por estrenar el 10 de junio, el cual tiene por nombre Pinocho.

Su presentación

La cantante que vive en Tijuana, pero que su familia es originaria de Mazatlán, expresó estar contenta de venir a cantar a Mazatlán.

Esa noche va ser muy importante para mí porque voy a tener la oportunidad de que mi familia me vea en vivo, para mi es como cantar en casa”. Sobre el show Adriana Ríos adelantó que será bastante variado.”

Mucho de lo que canto es mariachi con norteño, pero para esa noche va ser bastante variado el show, además va estar fantasma y Los Dos Carnales y eso se presta muy bien. Pero yo me dirijo más bien al público femenino, por mi parte a mí me gusta cantar canciones de romper y rasga y para eso ya estoy preparada”.

El estreno de Pinocho

Dos días antes de su presentación en Mazatlán, es decir el 10 de junio, la cantautora estrenará también su nuevo sencillo Pinocho, un tema que ya está en radio, pero que oficialmente se lanza en todas las plataformas digitales, acompañado de un video clip.

Quiere dejar un legado en la música.

Desde el 2020 que se integró a la compañía disquera AfinArte, la cantante ha tenido un crecimiento bastante notorio pues asegura que gracias a Dios ha tenido la oportunidad de presentarse en distintos lugares.

La verdad me ha ido bastante bien junto al Fantasma, que es uno de mis colegas de mi disquera, quien me ha dado la oportunidad de cantar en foros grande, eso me ha dado mucha exposición al público y creo que mucho de lo que hace falta para las cantantes mujeres en el regional mexicano es la exposición y el apoyo, necesitamos que realmente la gente nos escuche y que nos den la oportunidad”.