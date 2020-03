Adriana Torrón promociona su sencillo "Me quiero más"

México.- Sencilla, soñadora, alegre, energética y con grandes metas para sobresalir en su carrera, así se describe la cantante Adriana Torrón, quien actualmente se encuentra promocionando su sencillo Me quiero más, compuesto por Carlos Julián Martínez, Daniel González, Laura Robles y Adriana Torrón, y producido por Elliot Justo V.

En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, la cantante de origen dominicana adelantó que se viene más música y muchas sorpresas para sus seguidores. Asimismo, platicó cómo fueron sus inicios en su carrera, ya que ha cumplido un grande sueño: abrir un espectáculo a sus dos grandes artistas, Alejandro Sanz y Maná en Punta Cana.

¿Qué es lo que estás promocionando actualmente?

La canción Me quiero más la compusieron unos amigos, y cuando me la enseñaron, yo me sentí muy identificada con el tema, porque antes de ser artista yo era una persona supertímida, y ahora que me estoy encontrando a mí misma, me identifico muchísimo con la canción, porque habla de eso, de una chica que se valora sin importar lo que los demás le digan; ella se mira al espejo y se quiere, y la canción dice “Me gusta lo que veo”, primero está el quererse a uno mismo, creo que es un mensaje bonito que conecta mucho con lo que pasa con la mujer, y de eso trata la canción.

¿Cómo fueron tus inicios en la música?

Desde chiquita siempre me ha gustado la música, porque creo que nació dentro de mí. Yo me presentaba en algunos show del colegio, en actividades y eventos de mi familia, y el año pasado me enteré que venía Dominicanas got talent, y pues no quería desaprovechar la oportunidad, ya que era mi sueño estar en un programa, y lancé mi primer sencillo, en el programa quedé como semifinalista y desde ahí se empezaron abrir puertas, y una de ellas fue abrir un show de Alejandro Sanz y Maná en Punta Cana. Fue una locura, y pues desde ahí he estado grabando.

¿Cuál es el mensaje que le das a las nuevas generaciones?

Al principio cuesta mucho, te pasan un millón de cosas por la cabeza, “mis amigas me van a criticar” o “¿le gustará al público mi música?”, pero tienes que dejar esos pensamientos negativos y pues hay que aprender a manejarlos y vivir con ellos porque al final del día siempre habrá alguien que le guste tu música. Nunca hay que rendirse en lo que aman hacer.

¿Has visitado México?

No he tenido la oportunidad, pero a mí me encantaría ir a México, encantada de estar ahí, me gustaría mucho conocer a la gente porque me han dicho que es muy preciosa y que es superchulo, y cantar con todos, conocer lugares.

¿Con qué artista te gustaría trabajar o hacer un dueto?

La primera sería con Tini Stoessel, la novia de Sebastián Yatra, me encantaría también con Natti Natasha, Thalía me encanta su música, Becky G, y son muchas más que yo admiro mucho.