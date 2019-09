Advierten a Salma Hayek por tener amistad con Yolanda Andrade

Salma Hayek visitó la Ciudad de México y promocionó la serie Monarca junto a un elenco de primera causando sensación entre sus fans y los medios de comunicación pues pocas veces se le había visto a la mexicana de visita al país.

Pero la actriz no dejó pasar la oportunidad y aprovechó su visita para encontrarse con su amiga de hace varios años, Yolanda Andrade a quien lanzó al estrellato después de insistirle al padre de la sinaloense que la dejará empezar una carrera en el mundo de las telenovelas.

Todo fue muy divertido al encontrarse pues Andrade se fue a desayunar con la guapa mujer unos deliciosos chilaquiles, pues al parecer saldrá en una de las cápsulas de Montset&Joe, pero los fans de Hayek no están muy contentos.

Y es que después del escándalo que Yolanda está protagonizando con Verónica Castro, mujer con la que la conductora según se casó en Ámsterdam hace varios años, le advirtieron a Hayek de cuidarse de su amiga pues podría ventilar varias cosas de su pasado de acuerdo con internautas.

"Ahora no vayas a salir con que esta también es tu esposa @yolandaamor", "Ya deja de hablar de la Vero canija. Respeta a la reina de México @vrocastroficial", "Ojalá y no salga que se tiró a Salma también y saque las fotos, con eso me conformo", le escribieron a Yolanda.

Por si fuera poco se dio a conocer que Verónica Castro decidió terminar su supuesta relación con Andrade debido a que quiso ventilar su romance situación que la incómodaba, incluso hace varios meses dijo que todas las declaraciones de su colega se trataban de una broma de mal gusto.

"Después salió la nota de lo de Yolanda me pareció muy gracioso, porque además yo con Yolanda ya hable con ella ya le dije que por supuesto que si con ella pero en otra vida en la próxima tal vez ay Pati, pero que cosas arman y dicen te juro...", dijo Verónica hace varios meses.

