Afectada, Lyn May hace increíbles declaraciones sobre Carmen Salinas

México.- Hace algunos años se especuló por bastante tiempo que entre la vedette Lyn May y la actriz Carmen Salinas existía algún tipo de riña, supuestamente, no se podían ver ni en pintura, sin embargo, recientes declaraciones han hecho que todos cambien su perspectiva al respecto

Aunque Carmelita dejó en claro en diferentes ocasiones que no estimaba a Lyn, es la misma vedette quien ha dejado a todos boquiabiertos al hacer algunas declaraciones tras la muerte de la productora, mismas que nadie se esperaba, pues se dejó ver muy afectada ante la situación.

"No quiero hablar porque se me salen las lágrimas. Para mí fue muy especial, porque casi vivimos en su casa, porque íbamos todos los días", externó en De primera mano la vedette, terminando con los rumores sobre la supuesta rivalidad que existía entre ambas.

Muchos no pudieron creer lo que escucharon de Lyn May, quien aprovechó el espacio para recordar las ocasiones en las que estuvo al lado de Salinas cuando su hijo Pablo Ernesto murió, época en la que nadie la visitaba y ella era quien estuvo a su lado.

A lo contrario que muchos piensan, la vedette confesó que no guarda ningún mal recuerdo con Carmen Salinas, al contrario, ya que siempre fueron muy buenas amigas. "Me quedo con todo lo bueno porque ella siempre fue buena persona, ayudó a todo mundo. No me queda un recuerdo malo", agregó.

Finalmente, Lyn May compartió que se quedará el recuerdo de Carmen Salinas con ella como una "hermana adorada, con el recuerdo que trabajamos muchísimos años juntas, con la señora que fue, la amiga que fue, con todos sus recuerdos bonitos".

Leer más: Lo que inició el pleito legal entre Ingrid Coronado y Charly López