Afirma Alanis Morissette fue abusada a los 15 años 

México. Alanis Morissette afirmó en Jagged, un nuevo documental para HBO, que fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años y apenas empezaba a brillar en la escena pop canadiense, según el Washington Post.



"Me tomó años de terapia admitir incluso que había habido algún tipo de victimización por mi parte", dice la cantante, ahora de 47 años, en el filme.

"Siempre decía que estaba dando mi consentimiento, y luego me recordaban: 'Oye, tenías 15 años, ¡no estás dando tu consentimiento a los 15!'".



"Ahora pienso: 'Oh, sí, todos eran pedófilos. Todo fue una violación de menores'", agregó. La edad legal de consentimiento en Canadá es de 16 años.



Morissette no reveló la identidad de sus presuntos abusadores.



Foto de Instagram

"Se lo dije a algunas personas y cayó en oídos sordos. Por lo general, sería un momento para levantarse y salir de la habitación".



Las presuntas agresiones sexuales habrían tenido lugar a finales de los 80, cuando estaba grabando demos musicales para Geffen Records, varios años antes de que Maverick Records lanzara su álbum Jagged Little Pill, que encabezó las listas de éxitos en 1995.



A pesar de colaborar con la directora Alison Klayman en la cinta, Morissette "no está contenta" con el producto final y se niega a asistir al próximo estreno del documental en el Festival de Cine de Toronto.



Esta cinta no es la primera vez que Morissette habla sobre agresión sexual en la industria de la música.



En una entrevista de 2020 con el Sunday Times, la intérprete insinuó que un movimiento más fuerte que el #MeToo probablemente sacudirá al mundo del entretenimiento en los próximos años.

"Casi todas las mujeres en la industria de la música han sido agredidas, acosadas, violadas. Es omnipresente, más en la música, incluso que en el cine", afirmó.