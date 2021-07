"Afirmaciones falsas": Edén Muñoz, de Calibre 50, responde sobre su supuesto divorcio anunciado en Chisme No Like

México. El cantante, músico y compositor Edén Muñoz, reacciona molesto ante señalamientos en el programa de YouTube Chisme No Like respecto a que le es infiel a su esposa y les dice que están mal informados, además pide que ofrezcan disculpas.

Muñoz, integrante del grupo Calibre 50, comparte un video en Instagram en el que dice: "son afirmaciones falsas", y desmiente acusaciones de supuesta infidelidad, puesto que asi lo comentaron Elisa Beristain y Javier Ceriani en su programa Chisme No Like.

Afirmaciones falsas, eso es lo que Muñoz dice que en dicho programa hicieron acerca de él y su esposa, y los conductores de Chisme No Like señalaron que en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Muñoz se habría encontrado con otra mujer.

Llegó temprano a encontrarse con su amante, sin que su esposa lo supiera y no es la primera vez que viene a visitar a su amante, que es esta tal Carla Medrano que trabaja en Univisión radio... La chiquita lo espera, él viene, es casado", mencionó Javier Ceriani.

El conductor se refirió a la supuesta amante como una mujer de "cascos ligeros" y que además ambos tenían culpa, no solo la mujer.

Edén, quien junto con Calibre 50 promociona ahora el tema A la antigüita, en el video referido explica que sí, que efectivamente se encontraba en Los Ángeles, pero no con su amante, sino con su esposa e hijos.

Quiero agradecerles infinitamente la distinción, de la mención que hicieron en su tan entretenido, fino y pulcro programa Chisme No Like, pero quiero decirles que desafortunadamente la información que ustedes recibieron es errónea", dijo Edén Muñoz.

Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores de Chisme No Like. Foto de Instagram

Creo que por tan penoso hecho deben unas disculpas no solamente para mi esposa y para Carla, por lo que están diciendo, por qué a final de cuenta eso es difamación y eso aquí en Estados Unidos puede llegar a otras instancias", agregó el cantante.

En caso de que los conductores de Chisme No Like ofrecieran disculpas, Edén no las vería del todo sinceras, refiere, además agraga que la locutora ya se puso en contacto con sus abogados para analizar el caso.

Al momento, ni Elisa, ni Javier han vuelto a comentar absolutamente nada sobre Edén Muñoz y su supuesta infidelidad a su esposa.

