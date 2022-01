"Afortunadamente yo no iba en esa camioneta", Eduin Caz, líder de Grupo Firme, habla sobre el accidente

Esta mañana surgió en redes sociales el rumor de un aparatoso accidente automovilístico que sufrió Eduin Caz en Culiacán, Sinaloa. Ante esto, el líder y vocalista de Grupo Firme, publicó un video en sus redes sociales para aclarar lo sucedido y tranquilizar a sus miles de seguidores.

En redes sociales se viralizaron imágenes de la camioneta RAM de Eduin Caz tras el percance, lo que alarmó a sus fans. El cantante de 27 años de edad y originario de Culiacán, Sinaloa, comentó: "estoy mirando las noticias, realmente es verdad, es mi camioneta".

Afortunadamente, yo no iba en esa camioneta.

Mencionó que la persona que conducía dicha unidad era su asistente Jorge Omar Cazares, "que es mi tío, el cual está totalmente fuera de peligro". Asimismo, el intérprete de temas como "Ya supérame", "El tóxico", "En tu perra vida" y muchos más, agradeció a todas las personas que se comunicaron con él para saber como estaba.

"Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas, les repito, si no les he contestado es porque me voy despertando. Es una noticia mala, pero todo bien, solo los daños materiales, no tengo más que decirles, muchas gracias por preocuparse, pero estamos bien, les mando un fuerte abrazo a todos".

Al final de su video, el hermano de Jhonny Caz (también integrante de Grupo Firme), reiteró estar bien y fuera de peligro: "Dios los bendiga".

De acuerdo con información recabada por Debate, el accidente del tío de Eduin Caz, Jorge Omar Cazares Moreno (futbolista sinaloense que ha jugado con la Universidad Autónoma de Sinaloa, conocido como "El Cachetes") ocurrió la tarde del pasado domingo, en un tramo de la carretera Culiacán-Las Brisas.

Cabe mencionar que unas horas antes de este video con la explicación de Eduin, el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, había comentado en su canal de YouTube:

"Quiero decirles que una lujosísima camioneta, propiedad del líder, vocalista de Grupo Firme se volcó hace unas horas a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Las imágenes son realmente fuertes, rudas, yo no quisiera alarmar, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos, la policía no lo ha confirmado".

Afortunadamente, como dijo Eduin Caz, él no iba en la camioneta y su tío está fuera de peligro.