África Zavala confirma romance con actor de la serie 'Luis Miguel'

Luego de esconder su último romance con Eduardo Yáñez, la actriz África Zavala reveló para el programa 'Intrusos', que se encuentra muy feliz estrenando nuevo romance y se trata del actor León Peraza.

"Sí estoy contenta, estoy enamorada este la mejor etapa no, nos conocimos en un casting y de ahí como que hubo el clip, creo que somos muy parecidos el es un gran ser humano y me encanta su manera de ser...", dijo la actriz.

La sexy África quien dijo que no esperaba encontrar el amor tan pronto y dejó en claro que no tiene en mente llegar al altar, pues considera que todo llega en su momento.

Nunca me he visto soñando eso ni de chiquita, ni así de 'hay ya me quiero casar', no nunca me he visto en eso pero, nunca digas nunca, dijo África.