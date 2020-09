África Zavala presenta a su tierno bebé en Instagram

CDMX.- La actriz África Ivonne Lechuga Zavala, conocida en el medio como África Zavala presentó en su cuenta oficial de Instagram a su primer hijo procreado junto con su actual pareja, el también actor León Peraza Napolitano.

En la imagen se les observa en un plano medio sosteniendo al pequeño con ambas manos, mientras lo observa fijamente con una notoria mirada de amor maternal. El bebé, por su parte, está descansando con tranquilidad mientras porta un mameluco color blanco con grabados amarillos.

La popular protagonista de "La malquerida" llleva una pijama rosada con corazones rojizos, que reflejan a la perfección el tierno momento que vive.

No puedo explicar el amor tan Grande que siento por ti mi bebé❤️Simplemente eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Doy gracias a Dios por darme este regalo de ser tu mamá", se puede leer en la descripción de la fotografía.

Los comentarios positivos no tardaron en llegar, con personalidades como Roxana Castellanos y Victoria Ruffo deseándole buenos deseos y destacando la belleza con la que ambos deslumbran.

La publicación alcanzó en redes sociales más de 170 mil corazones y casi 2500 comentarios en menos de un día.

Aunque no se reveló, internautas especulan que el gran fotográfo de la escena fue el papá del bebé, quien antes ha mostrado sus dotes frente a la cámara.

En entrevista con el programa El Gordo y La Flaca, la pareja confesó que a pesar de vivir gran parte del embarazo en plena pandemia por coronavirus, disfrutaron los momentos aún sin poder visitar a su familia.

Son momentos bien bonitos, la primera vez que vas a tener un bebé, que tienes tu pancita… Esa ha sido la parte que sí he sufrido mucho, que quisiera estar con mi mamá, pero no se puede. Hay que protegerla y protegerse también. Ahorita embarazada, es doble riesgo. No podemos salir, llevamos aquí mucho tiempo y eso ha sido lo complicado”, dijo Zavala.