África Zavala rompe el Internet con candente lencería

África Zabala rompió el internet y deleito a sus seguidores en Instagram, la mexicana compartió una imagen en donde poso más que sensual.



La actriz lució un conjunto en lencería con una tonalidad turquesa, la mexicana desde hace tiempo ha demostrado que lleva una vida muy saludable; ya que hace ejercicios y trabaja su figura luciendo una tonalidad sana.

Africa Zabala/Instagram



La ex pareja de Eduardo Yáñez ha logrado acaparar las redes sociales donde además promociona su trabajo y comparte mensajes motivacionales.



El 30 de octubre pasado arraso con una tremenda foto donde dejó mucho a la imaginación, además invito a los usuarios a no tener miedo a la vida. En el enorme texto la mexicana expresó:



"Los débiles usan la fuerza, los fuertes la inteligencia. Se un soñador..."



¿ÁFRICA ZABALA CANTANTE?

Luego de su participación en "La doble vida de Estela Carillo", la actriz África Zavala confesó que todavía no define su futuro en la música, pues si sus fans se lo pidieran ella se dedicaría a esta.

El personaje de Morgana, que interpretó en "La doble vida de Estela Carrillo" hizo que todos descubrieran su talento musical.

Zavala, en declaraciones con distintos programas de espectáculos ha confesado que ha recibido propuestas por parte de productores para grabar un disco y emprender un camino musical.

Y ustedes ya escucharon #Laperra ???? Una publicación compartida por afri_zavala (@afri_zavala) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 3:01 PDT



"Hay gente que se dedica a esto (la música) y me ha estado buscando, pero yo todavía no he arreglado nada."



África Ivonne Lechuga Zavala es el nombre completo de la actriz, quien nació en la Ciudad de México, México, el 12 de agosto de 1985. También es modelo.

Es egresada del CEA de Televisa; inició su carrera a los 21 años protagonizando la telenovela "Peregrina" al lado de Eduardo Capetillo.

En 2006 protagoniza la telenovela "Código postal", tras sustituir a Jery Sandoval, al lado de José Ron y Jessica Coch.

En 2008 obtiene un papel secundario en la telenovela "Cuidado con el ángel", interpretando a Elsa Maldonado San Román, prima hermana del protagonista de la telenovela.

En el 2009/2010 obtiene otro papel secundario, viajó a Argentina y grabó la telenovela "Los exitosos Pérez" al lado de Ludwika Paleta y Jaime Camil.

En 2010 es seleccionada para ser una de las seis protagonistas de la telenovela "Para volver a amar" al lado de Rebecca Jones, Nailea Norvind, Alejandra Barros, Sophie Alexander y Zaide Silvia Gutiérrez.

Ha intervenido en otras telenovelas mexicanas como "Corona de lágrimas", "La malquerida" y "Amores con trampa".

SUS DECLARACIONES ANTES DEL ESTRENO DE ESTELA CARRILO

"Estamos emocionados porque la telenovela comience, nos hemos preparado muchísimo para esta historia, tanto en la actuación como en tomar clases de canto. Lo que más deseamos es que la gente se conecte desde el primer capítulo, porque la telenovela está llena de grandes historias que se presentarán a la par de la historia real de 'Estela Carrillo'", comentó la actriz en entrevistas con medios de comunicación.

Agregó que está lista para las críticas, pues será la primera ocasión que cante música del género regional mexicano.

