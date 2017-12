África Zavala se siente 'Atrapada' en su nueva televisora

La actriz África Zavala después de participar en Peregrina, Mundo de fieras, Código postal, Cuidado con el ángel, Los exitosos Pérez, Para volver a amar, Amorcito corazón, Abismo de pasión, Corona de lágrimas, La malquerida, Amores con trampa y La doble vida de Estela Carrillo, todos proyectos de Televisa decidió emprender un nuevo camino.

La guapa actriz de 32 años dejó de ser exclusiva hace unos meses y recibió una oportunidad muy buena, así se puede leer en la columna Alfombra Roja del periódico El Universal.

"África Zavala ya está en su papel de la serie Atrapada, producción de Sony e Imagen TV que se estrenará en 2018, luego de 13 años de trabajo en Televisa, donde comenzó su carrera. Nos enteramos que libre de exclusividades, decidió aceptar este papel que significa el protagónico, aunque no descartan que regrese a la segunda parte de la teleserie de Televisa, La doble vida de Estela Carrillo, si cuadran los tiempos de producción".

LA MÚSICA

Luego de su participación en La doble vida de Estela Carillo, la actriz confesó que todavía no define su futuro en la música, pues si sus fans se lo pidieran ella se dedicaría a esta.

Y es que el personaje de Morgana, que interpretó en la teleserie hizo que todos descubrieran su talento musical.

Zavala, en declaraciones con distintos programas de espectáculos ha confesado que ha recibido propuestas por parte de productores para grabar un disco y emprender un camino musical.

"Hay gente que se dedica a esto (la música) y me ha estado buscando, pero yo todavía no he arreglado nada."