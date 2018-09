La actriz África Zavala habla tras ser vetada de Televisa

La telenovela "La jefa del campeón", protagonizada por la bella actriz África Zavala, fue cortada de manera inesperada por Televisa. Los rumores de que la actriz había sido vetada de la televisora no se hicieron esperar.

África Zavala tendrá el estelar de la serie “Atrapada” de la empresa Sony e Imagen Televisión. Esta decisión habría causado el enojo de los altos directivos de Televisa, sin embargo la también modelo negó que se trate de una traición y un pleito.

En entrevista para Diario Basta!, África Zavala comentó sobre el supuesto veto de Televisa:

Televi­sa sabía desde que me contra­tó que yo había hecho una serie con Sony y cuando me hablan para hacer 'La jefa del campeón', yo acababa de terminar la historia que jus­to este lunes se estrenó en Ima­gen TV, 'Atrapada', de hecho yo le comenté a Televisa que tra­bajaría con Sony, porque yo no soy exclusiva de nadie.

"Yo no es­toy peleada con la empresa y la novela no se fue por bajo rating, los número lo dicen y bueno, en las empresas pasan cosas que uno no entiende porque son de­cisiones de arriba y políticas”, resaltó África Zavala.

Aunque para muchos Televisa terminó de manera anticipada la serie, África aseguró que solo se negaron a extenderla.