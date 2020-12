Agradecida por las bendiciones, Marjorie de Sousa recuerda cuando le cantó a la Virgen de Guadalupe

Este sábado 12 de diciembre los mexicanos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe; a través de sus redes sociales muchos famosos han compartido mensajes de agradecimiento a la Morenita del Tepeyac. Una de ellas ha sido la actriz venezolana Marjorie de Sousa, quien se mostró agradecida por todas las bendiciones que recibió en este complicado año que la humanidad ha vivido.

En su feed de Instagram la ex pareja sentimental del actor argentino Julián Gil, compartió un video de la participación que tuvo el año pasado en el especial "Mañanitas a la Virgen de Guadalupe" que llevó a cabo TV Azteca. En aquella ocasión la actriz de telenovelas interpretó acompañada del mariachi, la conocida canción "Señora, señora", al interior de la Basílica de Guadalupe, santuario ubicado al pie del Cerro del Tepeyac en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Marjorie de Sousa hizo gala de sus dotes musicales mientras le cantaba a la Virgen de Guadalupe, este tema de la cantautora mexicana de origen brasileño Denisse de Kalafe. "Hermoso recuerdo, gracias morenita mía por todo lo que nos enseñaste este año ❤", expresó la actriz quien ha protagonizado telenovelas como "Hasta el fin del mundo" al lado de Pedro Fernández y posteriormente con David Zepeda.

Asimismo en su post, la también modelo quien hace unos años fue relacionada sentimentalmente con el actor mexicano Gabriel Soto (cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán), manifestó que para ella ha sido un honor tener la oportunidad de cantarle a la Virgen de Guadalupe a través de los años.

"Gracias por todas las bendiciones que nos has dado a mí y a mi familia, cada día me impresionas más con todo lo que nos das. Feliz día mi hermosa Lupita, pongo toda mi fé y corazón en tus manos y te pido por la salud de todo el planeta". (Marjorie de Sousa de lo más sensual tras quitarle la patria potestad de Matías, a su ex Julián Gil).

Cabe recordar que tras una larga batalla legal en los juzgados, la actriz de 40 años de edad logró quitarle la patria potestad de su hijo Matías, a su ex Julián Gil. Patricia Ramosco, hermana del actor, ha manifestado en sus redes sociales a raíz de esto, que su sobrino Matías Gregorio Gil De Sousa es huérfano de un padre vivo.

En su cuenta de Instagram la hermana de Julián Gil, publicó un video de Marjorie donde muestra su trasero mientras realiza una sensual caminata. En dicha publicación arremetió con todo en contra de la actriz venezolana, refiriéndose a ella como "descarada" y "mala madre".

"Que lamentable verte en pleno esfuerzo de desviar la atención de algo real y firme, aunque insistas en negarlo, dejaste a tu propio hijo huérfano de un padre vivo. Con tus influencias oscuras le robaste descaradamente a Julián mi hermano, la patria potestad y a Mati el derecho de estar con su papá. Eres tan básica y estás tan vacía que solo se te ocurre este videito sexual y barato, que será otra vergüenza eterna en el verdadero diario de Matías Gil".

Asimismo mencionó que Marjorie de Sousa ha causado dolor y lo seguirá haciendo cuando su hijo pueda "entender y ver lo soberbia, corriente y mala, que tiene por 'gran madre', falta de dignidad y valores reflejados en el trasero. ¿No es más fácil dar la cara y plantarte frente al mundo y decir las cosas como son?".