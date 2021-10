¡Agradecido! Luis de Alba habla de la ayuda económica que "Chabelo" le dio ante su problema de salud

México. Luis de Alba se recupera satisfactoriamente tras haber sido intervenido quirúrgiamente por un problema de salud que tuvo y en entrevista con Sale el Sol expresa su agradecimiento a "Chabelo" por darle su ayuda económica.

Luis de Alba, de 76 años de edad, fue hospitalizado tras sufrir caída que le provocó fractura en el fémur, y a casi un mes del accidente, por fortuna ya comienza a dar sus primeros pasos.

“Tengo la bendición de Dios de que a pesar de lo grave que fueron las fracturas pues en muy poco tiempo ya me dieron de alta, están pegados los huesos, tres que estaban rotos, y ya empecé a dar mis primeros pasos", dice a Sale el Sol.

El famoso comediante e intérprete de personajes como "El Pirrurris", "Maclovio" y "Juan Camaney", dice también sentirse agradecido con muchas personas por la ayuda que le han dado económicamente.

Una de esas personas es Xavier López "Chabelo", amigo personal de Luis de Alba desde muchas décadas atrás y refiere que inesperadamente y sin que se lo pidiera le mandó "una lanita".

“Le hablé, le dejé dicho, se enteró, no hablé con él, se había ido a Europa, pero me mandó una lanota y yo no se lo pedí nunca, y claro que lo adoro, ya una vez me había sacado de algo similar", menciona De Alba.

Luis de Alba es uno de los actores consentidos del público mexicano. Foto de Instagram

Luis de Alba comparte que si no hubiera recibido ayuda de muchos de sus amigos tendría que pagar varios millones de pesos a los médicos que lo atendieron en este problema que tuvo con su salud.

“Esto hasta ahorita equivaldría a unos cuatro y medio millones de pesos, y pienso en que mi obligación inmediata es salir, empezar a trabajar y me voy a dedicar en parte a ayudar a la gente que se pueda”, cita.

Luis Alba García es el nombre completo del actor y es originario de Veracruz, Veracruz, México, (1945), conocido en el medio artístico como Luis de Alba y durante varias décadas ha trabajado en televisión, cine y teatro.

De acuerdo a información en su biografía, Luis de Alba comenzó en su juventud a relacionarse con el mundo del espectáculo y uno de sus primeros trabajo fue hacer radionovelas; en ellas destacó en su papel como Solín, en la popular emisión radiofónica Kalimán, al lado de Luis Manuel Pelayo.

Hacia la década de los años 70 Luis de Alba se integra a la serie de televisión El Show de Eduardo II, con el exintegrante del dueto Los Polivoces Eduardo Manzano, luego filma varias películas y de esa manera se hace nacionalmente reconocido.

Su programa de televisión El mundo de Luis de Alba, transmitido entre 1978 y 1981 en cadena nacional le da gran proyección y lo convierte en uno de los comediantes consentidos de México y así permanece hasta la actualidad.