“Agradecido con Dios", Vicente Fernández Jr celebra 58 años "contento" por su padre

México. El cantante Vicente Fernández Jr., hijo de Vicente Fernández y de doña Cuquita, cumplió 58 años de edad en medio de preocupaciones por el estado de salud de su famoso papá, quien sigue internado en una clínica de Guadalajara.

Vicente Fernández Jr. declara en entrevista con el programa de televisión Hoy que el mejor regalo de cumpleaños sería indudablemente la pronta recuperación de su papá don Vicente, quien la ha pasado durante más de tres meses internado por complicaciones en su salud.

Pero el anhelo de Vicente Jr podría verse cumplido pronto, puesto que la familia y los médicos de don Vicente han hecho público que su salud marcha bien, se encuentra estable y de seguir así podría abandonar en cualquier momento la clínica.

“Contento, agradecido con Dios y viendo el gran avance que ha tenido mi padre, pues ese es el regalo más maravilloso que puedo tener el día de mi cumpleaños”, declara a Hoy Vicente Fernández Jr.

Acerca de su cumpleaños, Vicente Fernández Jr. ha compartido en sus redes sociales algunas felicitaciones que ha recibido en esta fecha especial, puesto que hoy jueves 11 de noviembre celebra su cumpleaños.

Vicente Fernández y su hijo Vicente Jr. Foto de Instagram

Vicente Jr. presumió también lapublicación que le dedicó su novia Mariana González Padilla:

“Feliz cumpleaños, mi vida. Un abrazo a esta persona tan increíble, una vuelta más al sol. Mi corazón no cabe de felicidad por tenerte un año más”, escribió Mariana en la imagen donde aparece con Vicente y con su padre don Vicente.

Vicente Fernández Jr. también se ha dedicado al mundo del espectáculo. Recordemos que desde niño le gustó hacerlo, incluso apareció junto a don Vicente en algunas de sus películas y entrada su juventud comenzó a grabar discos.

Desafortunadamente la carrera musical de Vicente Jr. no ha sido tan exitosa como la de su hermano Alejandro Fernández, sin embargo no deja de figurar en ella y ha presentado varios temas musicales, ejemplo de ello es el tema Me dediqué a perderte, el cual grabó recientemente en colaboración con Ingrid Contreras.

Vicente Fernández Jr. se ha visto envuelto en varios escándalos, uno de ellos fue el matrimonio y divorcio que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, con quien habría terminado su relación debido a una supuesta infidelidad por parte de él.

Leer más: La mexicana Yanet García tapa sus encantos con peluches y sus fans quedan anonadados

En la vida del citado cantante también ha figurado como su pareja Karina Ortegón de quien finalmente se separó porque supuestamente él la maltrataba, y actualmente se encuentra en pareja con la citada anteriormente Mariana González.