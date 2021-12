"Agradecido por tantas emociones": Germán Montero llega a la final de MasterChef Celebrity y cuenta su experiencia

México.- Este viernes 17 de diciembre llegará a su final MasterChef Celebrity, la competencia gastronómica más importante de TV Azteca; los cuatro finalistas son Paty Navidad, Stephanie Salas, Paco Chacón y Germán Montero, éste último cuenta cómo ha sido su experiencia y lo que viene ahora en su carrera.

A lo largo de 17 capítulos el programa logró emocionar, enojar y hasta llorar a los televidentes, mientras un grupo de famosos buscaba colocarse entre los mejores cocineros semana tras semana, deseando llegar hasta la final y llevarse el millonario premio, el cual será de un millón de pesos.

En entrevista con Debate, Germán Montero relató cómo ha sido su experiencia en la cocina más famosa de todo México y se dice muy agradecido por la oportunidad de vivir tantas emociones y lograr salir adelante a pesar de que el 2021 fue un año muy difícil.

¿Cómo te sientes de ser uno de los finalistas de MasterChef Celebrity?

"Qué te digo, emocionado, principalmente agradecido por tantas emociones y oportunidades que la vida nos manda, y este año que no estuvo tan fácil llegó esta experiencia que ha valido la pena. Gracias a MasterChef y a todo mi público, la gente que me está apoyando muchísimo", contó el cantante.

"Creo que el sazón y el amor que le pones a la cocina lo sumamos con estrategias es lo que ha funcionado", Germán Montero, cantante sinaloense, 42 años. Foto: Cortesía

¿Cómo ha sido tu experiencia en la competencia gastronómica?

"Estresante, por qué no decirlo muy desgastante, pero también ha sido muy bonita, ha sido una experiencia que me ha hecho crecer también como persona y como artista, porque ahí nos damos cuenta que en MasterChef sacamos lo mejor y lo peor como seres humanos".

¿Esperabas llegar hasta la final?

"La verdad sí, te soy honesto, yo desde que entré me propuse llegar a la final. Gracias a Dios que me prestó esa paciencia, esa intuición, ese corazón y ese recuerdo de mi madre, y funcionó. No nada más es cocinar, también son estrategias porque a final de cuentas es una competencia".

¿Quién consideras que es tu más fuerte competencia para la final?

"Yo creo que los tres están muy fuertes, los tres son excelentes cocineros y personas que le entienden muy bien, aunque decían que no sabían al principio, pero honestamente, creo que Paco Chacón, para mi punto de vista es el más fuerte".

Los momentos favoritos y los más difíciles para Germán Montero

Durante la conversación con el cantante de 42 años de edad compartió que uno de sus momentos favoritos en el programa fue cuando estuvo a su lado su hijo Germancito, aunque también cada vez que lograba subir al balcón y salvarse de los mandiles negros. Por otro lado, contó que entre los momentos más difíciles estuvo el Día de Muertos, que hicieron un ritual y homenaje a los difuntos, ya que él recordó a su madre, y también el día que Tony Balardi y Laura Zapata discutieron, pues fue un momento muy fuerte y la tensión se sintió por el lugar.

¿Qué aprendizaje te llevas de MasterChef Celebrity?

"Que en la vida tenemos que luchar y poner el corazón en cualquier cosa que hagamos y emprendamos. Y que se puede, realmente tenemos que ser muy humildes y tener fe en Dios. Trabajarle y darle para adelante", asegura.

"Agradecido por tantas emociones": Germán Montero llega a la final de MasterChef Celebrity y cuenta su experiencia. Foto: Cortesía

Germán Montero relató que su gusto por la cocina fue "por el hambre", ya que como cantante tiene que estar viajando de un lado a otro, explorando otras gastronomías, y por gusto ha tenido que aprender a cocinarse, principalmente cuando estaba en giras de trabajo por los Estados Unidos, recordando su gusto por la cocina mexicana.

Además, añadió que: "el gusto lo tenemos todos los sinaloenses porque somos personas que nos gusta la convivencia, reunir a la familia, y hacemos algún pretexto, alguna carne asada, algún marisco, para reunir a la familia y echar la platicada. Pues ahí fue donde nace el gusto más que nada".

Promociona su nuevo sencillo 'Te extraño tanto' en honor a su madre

El cantante mochitense está de promoción con su nuevo sencillo titulado 'Te extraño tanto', un homenaje a su madre y un tema que busca que el público abrace, principalmente en estas fechas, que suelen ser familiares y en ocasiones hace falta alguien que ha dejado un gran vacío.

"Es un tema de mucho corazón, mucho amor, sobretodo para recordar a esa gente que no va a estar en esta Navidad, en este Año Nuevo, que los estamos extrañando ya en todas estas fiestas y lo grabo en dedicación a mi madre [Alma Angelina Romo López, 2017] y pensando en esas familias que tendrán ese espacio vacío en la mesa", compartió.

Un mensaje de Germán Montero para su público

"Agradecido totalmente por ese apoyo de mi gente, el apoyo de mi tierra, ese apoyo de corazón y de puro amor. No tengo palabras, me quedo corto si les digo mil gracias. No se pierdan este viernes la final de MasterChef y se los dedico de todo corazón".

Finalmente, Germán Montero envió un mensaje para los trabajadores de Periódico El Debate, recordando que cuando era un niño fue voceador del medio impreso en Los Mochis. "Le mando un abrazo a todo el personal de Debate, a todo el equipo", concluyó.

