"Agradecidos por salvar a nuestro hijo", retoño de Edén Muñoz y Paloma Llanes sale del hospital

Excelentes noticia para el cantautor sinaloense Edén Muñoz y su esposa Paloma Llanes; su hijo Matías fue dado de alta la mañana de este viernes y al fin, puede regresar a casa con sus papitos. El bebé quien tiene poco más de un mes de nacido, fue internado en octubre pasado en el Hospital Ángeles del Carmen en Guadalajara, Jalisco, tras ser diagnosticado con bronconeumonía. Su estado de salud era muy grave.

Hoy por la mañana Paloma Llanes informó a través de su cuenta en Instagram, que por fin podía llevarse a su bebé a casa. Publicó una serie de fotografías con el personal médico que atendió a Matías, a quienes agradeció profundamente por todo lo que hicieron, "nos los llevamos en el corazón".

Gracias por su amabilidad y ejercer con tanto amor y cariño su labor, estaremos agradecidos eternamente con ustedes por salvar a nuestro hijo.

La esposa de Edén Muñoz, líder y vocalista de la agrupación musical Calibre 50, externó que su hijo, esposo y ella, nunca los olvidarían. "Y les prometo que sí, pondré estas fotos en un lugar especial de nuestra casa".

Asimismo el intérprete de temas como "A la antigüita" y "Siempre te voy a querer", expresó que era una gran bendición que su hijo ya estuviera mejor de salud. "Gracias a Dios, a todos ellos (personal médico), que con amor y experiencia curaron a Matías.

Paloma Llanes agradecida con el personal médico, por todo lo que hicieron por Matías.

Previo a la salida de su bebé del hospital, Paloma Llanes publicó en redes sociales un emotivo mensaje, donde expresó todo su sentir ante todo lo que pasado.

"Matías, hijo, hubiera dado lo que sea por ser yo y no tú. Tu papá y yo hemos pasado los días más lentos y la hora de visita más rápida de nuestras vidas, la tristeza me invadió desde el primer instante, se me corrieron las lágrimas y no cesaban aún y cuando los pronósticos ya eran favorables. Simplemente no te quería ahí dentro, ni aunque ya estuvieras bien".

Asimismo manifestó que su hijo le ha dado una gran lección y que había muchas cosas que necesitaba aprender. Agradeció a su bebé "por aferrarte así a la vida, fuiste tan valiente y fuerte, nunca esperes menos de mí. Hoy más que nunca le agradezco a Dios el tenerte, Matías mi regalo de Dios".