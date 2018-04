Agustín Argüello vive su propia revolución en 'Los Miserables'

Los Miserables, novela escrita por el francés Víctor Hugo, es considerada una de las obras más importantes del siglo XIX. Ha sido adaptada para cine, televisión y teatro en muchas ocasiones.

❤️ #SiMeCachaFernandaMeQuitaElCelular. @ferchiwis Una publicación compartida de Agustin Arguello (@agustin_oficial) el 22 Ene, 2018 a las 3:40 PST

“Los Miserables es el padre de los musicales, un musical de musicales”, expresó en una charla con EL DEBATE el actor argentino Agustín Argüello, quien forma parte de este glorioso musical ahora en México.

Agustín Argüello tiene un fabuloso trayectoria artística. Foto: cortesía

Agustín Argüello da vida a "Marius", uno de los personajes principales de Los Miserables, y que, a su vez, ha sido adaptado muchas veces.

Lo han hecho en televisión, en cine, en obras de teatro, se ha hecho de tantas formas diferentes, que encontrar una personalidad propia y algo que lo haga diferente fue todo un reto, ha sido una búsqueda muy interesante que me ha hecho crecer como artista, como actor, como cantante.

Agustín Argüello en su papel de "Marius". Foto: cortesía

El musical de Los Miserables, estará todo este año en el Auditorio Telcel en la ciudad de México (para horarios, consulta la cartelera).

Anteriormente Agustín Argüello estuvo en el musical El Rey León, interpretando a Simba. A mediados del 2017, cuando estaba en dicho musical, se llevaron a cabo las audiciones para Los Miserables. Mientras estaba envuelto en la magia de El Rey León, Agustín preparaba el personaje de Marius como debía ser. Un arduo trabajo que ha valido bastante la pena.

“Ha sido un viaje hermoso. Cuando llegó el momento de integrarme al elenco no lo podía creer, la magnitud de la obra, la genialidad que es Los Miserables, el formar parte de un elenco tan talentoso, tan internacional, ha sido una bendición, han sido mil horas de ensayo pero todo ha valido la pena".

Ha sido un trabajo muy duro, fueron dos meses completos de estar 10 o 12 horas ensayando durante seis días a la semana, ha sido un reto.

Los Miserables, un claro reflejo de la realidad que vivimos hoy en día, una obra que muestra que todo ser humano sostiene constantemente su propia revolución, en la lucha de lo que quiere y cree justo.

“Un mensaje muy importante que te da la obra, todo el tiempo ves a personas luchando por lo que consideran que es justo para la sociedad, para ellos mismos, ya sea justicia, amor, igualdad social, ese es un mensaje que Los Miserables mantiene presente durante las dos horas cuarenta que dura la obra.

Foto: cortesía

Asimismo, el artista comentó:

La obra está montada en 1800 en Francia pero se puede aplicar en cualquier país, en cualquier época, sobre todo aquí en México que estamos atravesando momentos turbulentos, es un mensaje que le viene bien y le sienta bien a la sociedad hoy en día.

Agustín Argüello y su gran reto en Los Miserables

Todo lo que hacemos en nuestras vidas, es un reto y para Agustín Argüello el dar vida a Marius, no fue la excepción.

“Fue un gran reto, me preparé mucho para eso, me fue reto para mí, el montaje vocal es una técnica a la que yo no estoy acostumbrado, que no conozco, la lírica es clásica. Tome clases, talleres para entender un poco de que se trata esta técnica, una herramienta para el actor, para el cantante, para el artista, una herramienta para poder hacer cosas diferentes en contexto diferente, te hace ver todo con otra perspectiva”.

Estando en la puesta en escena de El Rey León, donde desempeñó una sensacional interpretación de Simba. Sin embargo, por tres años estuvo enfocado por completo en esta obra musical, dejando varios proyectos que le apasionan como la música.

Simba’s making off! By @alxmakeup Una publicación compartida de Agustin Arguello (@agustin_oficial) el 25 Oct, 2017 a las 12:23 PDT

Aquí en Los Miserables quiero retomar algunos proyectos que había dejado en stand by por la obra y me dará mucho gusto continuar como lo es con mi música, tratare de retomar un poco mi carrera como solista a la par de Los Miserables.

De igual manera, el argentino quiere continuar con proyectos en televisión e incursionar en el cine:

“Algo que me muero por hacer, empecé hacer televisión hace 10 años y me enamore de ese género, el cine sería algo que me gustaría incursionar por primera vez”.

La música de Agustín Argüello es romántica, como lo es él y su personaje en Los Miserables. Intenta escuchar y escribir historias que puedan enamorar o desamorar a cualquier persona.

“Me gusta hacer que la gente se divierta mucho, están invitados a escuchar mi música en todas las plataformas digitales, puedan escuchar canciones que he escrito, que he producido”.

Podemos definir a Agustín Argüello como un artista en toda la extensión de la palabra, quien a través de su voz y cuerpo, emana toda clase de emociones que en verdad, logran erizar la piel.

A través del teatro musical, encontró la forma perfecta de transmitir todas esas emociones.

“El teatro musical es la perfecta combinación de todas las artes artísticas como la música, el canto, la actuación, tienes que hacer todo al mismo tiempo, es una escuela impresionante, un lugar de aprendizaje donde realmente creces porque creces como cantante, como bailarín, como actor, en estos proyectos tuve la posibilidad de contar con compañeros que hacían que mi estancia ahí fuera una universidad acelerada, el teatro musical ha sido un lugar donde yo he podido expresarme y he podido estar en formación, algo que nunca hay que dejar”.

La del tráfico Una publicación compartida de Agustin Arguello (@agustin_oficial) el 3 Abr, 2018 a las 1:54 PDT

Asimismo expresó con orgullo: