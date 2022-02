Ahí donde la ven, Ángela Aguilar también ha sufrido por amor; así se expresó de una dolorosa ruptura

"¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor? ¿A poco piensan que no me han fallado?", canta Ángela Aguilar en "Ahí donde me ven", un tema de su autoría y que forma parte de su álbum "Mexicana enamorada". La hija menor del cantante Pepe Aguilar, convirtió vivencias personales en un gran éxito musical.

"Ahí donde me ven, he tenido decepciones amorosas, el que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa y he sentido varias veces que me muero, pero salgo de la crisis como puedo, pero nunca sufrí tanto por amor".

El tema del momento es la separación de Belinda y Christian Nodal, por lo que en una entrevista que Ángela Aguilar tuvo con Andrea Escalona, para el programa "Hoy" de Televisa, habló sobre las rupturas amorosas que ella también ha sufrido.

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, dos grandes leyendas de la época de oro del cine mexicano y de la música ranchera, se caracteriza por mantener su vida privada separada de su carrera musical, sin embargo, en esta ocasión decidió abrir su corazón. Reveló que hace tiempo ella le puso punto final a una relación amorosa que tuvo, pasando por una etapa muy dolorosa en la cual derramó muchas lágrimas.

A mí me pasó, o sea, corté con alguien y lloré bien gacho.

Y sobre si hoy en día está en una relación amorosa, respondió: "pretendientes me sobran, pero ganas me faltan".

En otra entrevista que tuvo para el programa "Todo para la mujer con Maxine Woodside", Ángela Aguilar manifestó que si está enamorada "de la vida, de la música, de mi familia, de mis perritos, de mis caballos, de la ilusión que me trae este nuevo disco, la ilusión de estos premios a los que me acaban de nominar, estoy enamorada de la vida, de verdad".

Leer más: "No quiero un bobo que me controla", Belinda se desahoga con nueva canción ¿dedicada a Christian Nodal?

Por otra parte, con respecto a la separación de "Nodeli", en un encuentro con varios medios de comunicación, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la hermana del también cantante Leonardo Aguilar, reaccionó a los ataques que ha recibido Belinda, tras confirmarse su ruptura con Nodal.

"Yo creo que todas las mujeres merecemos respeto y yo creo que los medios de comunicación deberían de respetarla".