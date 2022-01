"Ahí me traen de boca en boca": La fuerte indirecta de Chiquis a su tía Rosie Rivera

Estados Unidos.- Como era de esperarse, la cantante estadounidense Chiquis no se queda callada ante el escándalo familiar que ha generado el cambio de dirección de las empresas de su madre, enviando un claro mensaje dedicado para su tía Rosie Rivera, causando revolución en redes sociales.

Resulta que luego de hacer una transmisión en vivo en la que aseguraba que habían hecho falta alrededor de 80 mil dólares durante el cargo de su tía Rosie de las empresas de Jenni Rivera, lanza un fuerte mensaje con una evidente indirecta que ha dejado a todos sorprendidos.

Chiquis tomó su perfil de Instagram y publicó un video en el que canta al ritmo de la canción 'Los ovarios', interpretada por su madre, haciendo una evidente referencia a todo el drama familiar que ha enfrentado junto a sus hermanos debido a las opiniones divididas de los Rivera.

"¿Qué alboroto traen conmigo?", cuestiona Chiquis. "Cómo les está calando que en el negocio de grandes la señora está rifando... ahí me traen de boca en boca... quieren quitarme del mando. Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias, ya no hayan cómo quemarme, mientras me muero de risa, síganme dando más fama... yo los miro de acá arriba", continúa.

La canción se trata de un éxito de la fallecida Jenni Rivera, que se lanzó en contestación a todos aquellos escándalos que enfrentó con otras cantantes femeninas, mismo que la ayuda a reclamar su trono dentro de la música regional mexicana y ahora el legado continúa con su hija mayor.

Es así como Chiquis, sin pensarla dos veces, lanza tremendo mensaje para todos aquellos que han estado hablando de ella luego de decir su verdad sobre la familia Rivera y externar sus opiniones, que no fueron nada del agrado de los demás integrantes, excepto sus hermanos, quienes la apoyan, así como su tío Lupillo.

Rosie Rivera, por su lado, parece haber entendido muy bien la indirecta, ya que más tarde pudo haberle contestado con un video en el que canta la misma canción, pero gesticulando de una manera sarcástica, lo que ha hecho que todos crean que lo hizo en forma de burla.

Dentro de la familia Rivera continúan los escándalos y problemas, lo que ha hecho que en las últimas semanas se centre toda la atención en cada uno de los integrantes, ya que cada uno de los integrantes ha opinado ante la situación y eso ha hecho que el público esté muy al pendiente.

