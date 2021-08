¡Ahora en voz de Majo Aguilar! Lanza "En toda la chapa", tema que interpretó su abuelo Antonio Aguilar

Majo Aguilar da cátedra de su potencial artístico y demuestra que se convertirá en una de las grandes cantantes de música mexicana. Hace unos meses la joven cantautora llevó a cabo su debut en el género ranchero y hoy, deleita a sus miles de seguidores con su nuevo sencillo "En toda la chapa", estando acompañada por Javier Ríos de Los Invasores De Nuevo León con su acordeón.

"En toda la chapa" es de la autoría de Jorge Cabrera Centeno, tema musical que en su momento fue interpretado por grandes leyendas de la música mexicana, como Lucha Villa o su abuelo Don Antonio Aguilar ("El Charro de México"). Ahora toca escuchar esta canción en voz de Majo Aguilar.

"Un clavo con otro dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chapa...yo no puedo comprender que me des tantos dolores, se sabe que tu querer es amor de mis amores, he llegado hasta pesar en mis noches de desvelo, a mejor vida pasar, pero contigo en el cielo", dice una parte de la letra de "En toda la chapa".

Anteriormente Majo Aguilar, hija del también cantante Antonio Aguilar Jr. y nieta de los icónicos intérpretes de música mexicana Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre, lanzó los temas "No voy a llorar" y "Me vale" (de su autoría); ahora con su tercer sencillo "En toda la chapa", muestra que tiene todo lo necesario para brillar en la escena musical y posicionarse como uno de los nuevos talentos femeninos dentro del Regional Mexicano.

Cabe mencionar que las canciones antes mencionadas y otras que estará lanzando cada tres semanas, forman parte de su primer álbum de música ranchera, el cual estará disponible en noviembre de este 2021.

En una entrevista con Debate la cantautora Majo Aguilar, quien se siente en estos momentos "plena, esa es la palabra", manifestó que con respecto a su producción discográfica, "yo hice mi parte haciendo canciones con el corazón".

Por lo tanto, espera que si a sus fans les gustan "las hagan suyas, que las disfruten en sus fiestas, en sus momentos tristes, yo me siento muy afortunada de poder acompañar a las personas con mi música en su vida, eso es algo muy bonito de dedicarme a esto que es la música".

No me había animado a hacer el disco, me da mucho gusto haberme animado, porque estoy muy orgullosa del disco que hice, también estoy muy contenta de ver cómo ha respondido la gente.

Leer más: Majo Aguilar se sincera sobre comparaciones con su prima Ángela Aguilar y el "peso" de la dinastía